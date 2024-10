Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nær hver femte forelder dropper eller kutter i fritidsaktivitetene for egne barn, viste Frelsesarmeens fattigbarometer tidligere i år. Prosentandelen hadde da økt flere ganger i barometerets kvartalsvise målinger. Blant foreldre med utfordrende økonomi er det nå 54 prosent som har kuttet i fritidsaktiviteter, mot 29 prosent samme kvartal i fjor, ifølge Barne- og familiedepartementet (BFD).

Den negative trenden bekymrer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Torsdag besøkte hun Mortensrud-Aker Sportsklubb (MASK), som i høstferien har hatt stor pågang av barn til klubbens gratis aktivitetstilbud, kalt «Ferieaktiviteter med MASK» (se faktaboks).

– Jeg er svært uroet over de tallene. Vi er nødt til å gjøre noe med det. Mye handler om hvordan vi klarer å treffe med tilskuddsordningene våre, og dette tilbudet her er et godt eksempel på noe som treffer godt og som vi prioriterer, sier hun til Dagsavisen.

Mange fra lavinntektsfamilier

Hun snakket varmt om aktivitetstilbudet til MASK etter å ha sett med egne øyne hvordan det fungerer i praksis.

– Det de gjør her er kjempebra. De når ut til en gruppe barn som kanskje ellers ville falt utenfor. Dette tilbudet bidrar til å skape inkludering og hindre utenforskap, sier statsråden.

På mandag, den første dagen med fritidsaktiviteter i høstferien, var det 182 barn innom. De fleste kommer fra nærområdet. I løpet av sommerferien var det flere hundre barn som deltok.

Sonia Chaudhry, daglig leder for Mortensrud-Aker Sportsklubb, forteller at det er mange barn fra lavinntektsfamilier som benytter seg av tilbudet deres.

– Mange kommer hit bare for å spise lunsj, fordi de mangler mat på bordet hjemme, forteller hun.

Les også: Ekspert: Slik ble Hizbollah så mektige (+)

Foruten å tilby barna fritidsaktiviteter, serverer klubben også gratis mat i flerbruksshallen hver dag under ferien. (Kenneth Stensrud)

Les også: Ekspert om sparing til pensjon: – Det er misforstått (+)

---

Mortensrud-Aker Sportsklubb (MASK)

Mortensrud-Aker Sportsklubb (MASK) er et fleridrettslag som i dag tilbyr fire organiserte idretter: badminton, cricket, innebandy og landhockey.

Klubben har et aktivitetstilbud i feriene kalt «Ferieaktiviteter med MASK», der de introduserer de fire idrettene til barn og ungdom slik at de har mulighet til å bli med på organisert idrett senere. Idrettstilbudet, som foregår i Klemetsrud Flerbrukshall, er gratis for alle under 19 år, utover en medlemsavgift på 100 kroner per år. MASK tilbyr også åpen hall for alle ungdommer i helgene, uten krav om medlemskap.

MASK mottok i år 1, 265 millioner kroner i tilskudd til ferietiltaket gjennom Bufdir-ordningen Tilskudd til å inkludere barn og unge. Organisasjonen har fått tilsagn om én million kroner i tilskudd til samme tiltak i 2025 og 2026.

Målgruppen kommer fra en utsatt bydel i Oslo, og målet med tiltaket er å tilby inkluderende og engasjerende aktiviteter etter barnas egne ønsker.

---

– Godt rekrutteringstiltak

Chaudhry forteller at mange av barna som deltar på fritidsaktivitetene deres blir værende i klubben, selv etter skoleferien. Klubben har ingen treningsavgift for barn under 19 år, kun en medlemsavgift på 100 kroner.

– Dette er et godt rekrutteringstiltak for oss. Innebandylagene våre ble dannet takket være disse ferietilbudene, sier lederen.

Det er heller ingen venteliste på aktivitetstilbudet i feriene. Alle som vil får plass, ifølge klubben.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) (bakerst til venstre) og daglig leder Sonia Chaudhry (til høyre for Toppe) med noen av de over 150 barna som har benyttet seg av klubbens aktivitetstilbud denne høstferien. (Kenneth Stensrud)

Les også: Ekspert: Slik ble Hizbollah så mektige (+)

Avhengig av mer penger

Chaudhry er glad for at de har fått penger fra Bufdir til å gjennomføre disse fritidsaktivitetene, men det er ikke nok. Pengene inkluderer nemlig ikke lønn til ungdommen som jobber med å trene og passe på barna under ferieukene.

Det har ikke vært mulig for klubben å benytte seg av frivillige, da de fleste jobber i skoleferien. Denne høstferien har 33 ungdommer i jobb stilt opp. Fra og med neste år vet ikke klubben hvordan de skal lønne dem. Derfor skal de nå søke Bufdir om penger til å dekke disse utgiftene også.

MASK benytter seg av ungdommer i jobb under aktivitetstilbudet. De får arbeidserfaring og er gode rollemodeller for barna, forteller klubben. (Kenneth Stensrud)

Det er snakk om et betydelig beløp. I løpet av sommerferien kostet det klubben nær 800.000 kroner å lønne ungdommen som stilte opp under det åtte uker lange fritidstilbudet, ifølge Chaudhry.

Hvis de ikke får støtte til å dekke disse utgiftene, vet hun ikke hvordan de skal klare opprettholde tilbudet fra og med neste år.

– Jeg håper vi får dette på plass, ellers sliter vi, sier hun.

Statsråd Toppe kan ikke garantere at klubben vil få støtte til å lønne ungdommen som holder tilbudet i gang, men understreker at det å holde barn i aktivitet er et prioritert område for regjeringen.

– Vi har penger i tilskuddsordningen som skal gå til unge i jobb, så oppfordringen min er at de søker på nytt om dette, sier Toppe.

Les også: Ap har planen klar for hvordan de vil fjerne kriminalitet og utenforskap i Oslo

Les også: Over 400 møter opp på Fattighuset. Noen må gå tomhendt hjem