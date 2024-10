En person skadet i rekkehusbrann på Stovner i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– En person er brannskadet, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt til NTB.

Personen befant seg utenfor huset da nødetatene kom fram.

– Vedkommende er tilsett av helsepersonell og kjørt til sykehus for videre undersøkelser, opplyser politiet.

Det jobbes med å skaffe oversikt over beboere, men per nå er det ingenting som tyder på at det befinner seg folk i huset, opplyser politiet i Oslo.

Brannmannskaper er på stedet og har startet slokking.

Nødetatene ble varslet om brannen klokka 6.01.