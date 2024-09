Sjokkert av foreslåtte Oslo Nye-kutt: – En hån mot hele Oslos befolkning

Byrådet i Oslo legger opp til at Oslo Nye Teater skal få 41 millioner kroner mindre i tilskudd neste år enn det de har søkt om.

Avisa Oslo, som først omtalte saken, skriver at kuttene til teateret, som er heleid av Oslo kommune, skjer for å få nok penger i budsjettet til å fjerne eiendomsskatten.

Jan Beckmann, administrerende direktør ved Oslo Nye, forteller at kuttene, dersom de blir innført slik de fremkommer i budsjettlekkasjene, vil føre til dramatiske endringer for teateret og dets 90 årsverk.

– Da står vi kun igjen med dukketeateret i Trikkestallen. Oslo Nye slutter å eksistere, sier han til Dagsavisen.

Direktøren forteller de ble tatt på senga av nyheten fredag.

– Det er sjokkerende og oppleves som et nakkeskudd, sier han.

Utsagnet får støtte av teatersjef Runar Hodne.

– Det finnes ikke eksempler på en slik eierstyring i norsk teaterstyre, sier han til Dagsavisen.

Teatersjef Runar Hodne forteller at de vil gå fra rundt 150.000 besøkende til 20.000 i 2025, dersom kuttene blir gjennomført. (Mode Steinkjer)

Forbereder seg på å avlyse forestillinger

Teateret har allerede laget et bredt program for 2025. Det står nå i fare for å bli avlyst, noe som berører rundt 300 skuespillere, regissører andre frilansere.

– Det programmet kollapser med bare 53 millioner kroner i tilskudd. Vi går fra 150.000 besøkende til 20.000, sier Hodne.

– Vi spurte eier om vi kunne planlegge som normalt. Det fikk vi bekreftet. Nå blir vi i stedet nødt til å misligholde mange avtaler, legger Beckmann til.

Kulturbyråd Anita Leirvik North (H) hevder på sin side at hun ikke har forskuttert budsjettet for 2025 for de virksomhetene som er tilknyttet hennes avdeling, heller ikke Oslo Nye Teater.

Avviser argumentasjonen til kulturbyråden

Aftenposten skriver at teateret får et nytt styre fra og med fredag. Oppgaven deres blir å forberede teateret på en framtid med langt mindre tilskudd – og dermed et redusert tilbud.

– Det viktige nå er å få innsikt i teaterets økonomi. Så må vi lage en bærekraftig økonomisk plan, sier Jafar Altememy, påtroppende styreleder, til avisa.

Beckmann ser fram til å møte det nye styret.

– Vi skal møte dem på en seriøs måte. Jeg håper det blir et bra samarbeid. Vi skal fortsette å argumentere på samme måte, sier han.

Argumentasjonen til kulturbyråden er verken Beckmann eller Hodne begeistret for.

– Det er behov for omstilling. Teateret har fått en stor andel av kulturbudsjettet, men har ikke klart å holde seg innen det høye tilskuddet, sier hun til Aftenposten.

I et intervju med Dagsavisen i august uttalte hun at Oslo Nyes økonomiske situasjon ikke var bærekraftig.

– Teatret er nødt til å korrigere kursen, sa hun da.

– Å si at vi ikke er bærekraftige imøtegår vi på det kraftigste. Vi har en sunn og ansvarlig drift, det har vi vist gjentatte ganger gjennom hele våren. Det er urovekkende at den argumentasjonen blir brukt til å rettferdiggjøre det som skjer nå, for det stemmer ikke, kontrer Hodne.

Eivor Evenrud (Ap) under en markering for Oslo Nye Teater utenfor Oslo Rådhus. Hun forteller at Høyres ønske om å kutte kraftig i kulturinstitusjonens tilskudd ikke kommer til å forbigå i stillhet. (Mode Steinkjer)

– En skandale

Ap-politiker Eivor Evenrud, som sitter i kultur- og utdanningsutvalget, kaller Oslo Nye-kuttet det verste forslaget hun noensinne har sett i løpet av sine ni år som kulturpolitiker i Oslo.

– Vi har en skandale av en kulturbyråd. En byråd som jeg aldri igjen kommer til å kalle kulturbyråd, fordi denne byråden ikke vet hva kultur er, skriver hun i et innlegg på Facebook.

Da Dagsavisen ringer henne noen timer senere på torsdag, er hun fortsatt opprørt av de foreslåtte kuttene som vil ramme Oslo Nye.

– Hvis byrådet når gjennom med det de foreslår her, er dette helt uopprettelig, sier hun.

Budsjettendringene må vedtas av et flertall i bystyret i desember før de blir gjeldende. Evenrud håper enkeltpolitikere på høyresiden vil trosse sitt eget parti og si nei til Oslo Nye-kuttene.

– Det finnes et håp om at det er noen i Høyre eller Venstre som har en forståelse for hva kultur er og vil fortsatt ha det i Oslo, sier Ap-politikeren.

– Dette kommer uansett ikke til å foregå stille og rolig, legger hun til avslutningsvis.

Mektige menn i «Riket». Nevrokirurg Stig Helmer spilles av Henrik Mestad, som bryter blikk med direktør Moesgaard, spilt av Johannes Joner. (Tomas Kvitvik/Tomas Kvitvik)

Klarer ikke å se for seg et Oslo uten Oslo Nye

Skuespiller Johannes Joner ble først ansatt ved Oslo Nye Teater i 1988. Siden da har han vært mye inn og ut, men har alltid sett på teateret som hans base. Han er svært skuffet over at byrådet nå ønsker å dra fram sparekniven og kutte så dramatisk i tilbudet.

– Jeg blir skikkelig forbanna. Det er en hån, ikke bare mot oss som jobber der, men også hele Oslos befolkning. En kulturbyråd skal jobbe for å skape mest mulig kultur, ikke legge den ned, sier han.

Han mener det ville vært et stort tap om teateret ikke klarer å fortsette som før.

– Oslo Nye er et fantastisk teater med flotte tradisjoner, som snart fyller 100 år. Det tar teater for Oslo-folk på alvor og gir et bredt spekter av kulturopplevelser til et stort antall publikum. Det er helt umulig å tenke seg at det blir borte, sier skuespilleren.

I perioden 1986 til 1999 var staten bidragsyter til driften av teateret, sammen med Oslo kommune. Joner mener en mulig løsning hadde vært at staten gikk inn på bidragssiden igjen.

– Jeg synes staten kunne ha gjort det for å sikre Oslo Nye, som det store kulturinstitusjonen som den er i Oslo by.

Kaller behandlingen av Oslo Nye for skammelig

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har også kommentert de foreslåtte kuttene som vil ramme Oslo Nye. I et innlegg på Facebook skriver interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen at de reagerer med sjokk og vantro på nyheten.

– Kommunen har gjennom mange måneder utsatt en profesjonell og livskraftig institusjon for en useriøs prosess, snarere enn å opptre som en ansvarlig og forutsigbar eier, er noe av det de skriver.

Innlegget avsluttes med følgende ord:

– En slik behandling av en viktig og tradisjonsrik institusjon er skammelig. Intet mindre.

Utelukker ikke endringer i bystyret

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med Anita Leirvik North torsdag kveld, både via hennes pressekontakt og byrådssekretærerer, men ikke hørt noe tilbake. I et svar til Avisa Oslo skriver kulturbyråden at det påtroppende styre har fått klar beskjed om at de yngste skal skjermes mest for kuttene.

– Utover det tror jeg det finnes mange muligheter både for sambruk og samarbeid i kultur-Oslo. Det ville tvert imot vært uansvarlig, ovenfor teaterets ansatte og Oslos befolkning å ikke gjøre driften på Oslo Nye Teater mer bærekraftig. Jeg registrerer at det er representanter i kultur og utdanningsutvalget som mener jeg burde ventet med dette til bystyrets behandling av saken om fremtidig drift. Samtidig kunne jeg som generalforsamling ikke vente med et nødvendig styreskifte eller oppdragsbrev i ytterligere noen måneder, skriver hun.

– Jeg har jo registrert at det er partier som ønsker å øke støtten og partier som ønsker å legge ned teateret i bystyret, og det må være mulig for et mindretallsbyråd å sende signaler, selv om bystyret kan falle ned på en annen avgjørelse. Det vil fortsatt være mulig å gi teateret ved det nye styret andre beskjeder når bystyret har behandlet saken og budsjettet, det har jeg også formidlet til det nye styret at de må være forberedt på, skriver hun også.

---

Oslo Nye Teater

Oslo Nye Teater er en kulturinstitusjon som driver fire scener i tre teaterhus: Oslo Nye Hovedscenen i Rosenkrantz’ gate 10, Oslo Nye Centralteatret og Teaterkjeller’n i Akersgata 38, og Oslo Nye Trikkestallen i Torshovgata 33.

Teateret ble først etablert i 1929. Siden 1999 har det vært heleid av Oslo kommune.

---

