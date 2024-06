Bilbrann på Haugerud i Oslo – politiet tror brannen er påsatt

Nødetatene fikk natt til onsdag opplyst at et kjøretøy brant på Haugerud. Ifølge politiet sto kjøretøyet parkert da det begynte å brenne. Like etter at nødetatene rykket ut, fikk politiet opplyst om at det også hadde begynt å brenne i en annen bil.

I 2-tiden skriver politiet i Oslo at hovedhypotesen er at brannen er påsatt og opplyser videre at bilbrannene er slukket. Det var fare for spredning til andre biler, men ikke boliger.

– Vi jobber med å avklare årsaken til brannen, skriver politiet på X.

– Vi har ingen opplysninger om at noen er skadet, skriver de videre.

Like før klokken 4 sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB at ingen foreløpig er pågrepet.

– Vi har mange vitner og henter inn tekniske undersøkelser. Vi jobber med å innhente nok informasjon til å kunne lede til personen som kan ha tent på brannen, sier Hekkelstrand.

