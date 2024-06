To barn i badeulykke i Nøklevann i Oslo

– Det bekreftes at begge er barn, og at de er oppe av vannet. Begge barn får helsehjelp på stedet, skriver operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt i en melding til mediene.

I en oppdatert melding klokken 15.08 skriver Aune at begge barna er ved bevissthet, men at de fortsatt mottar helsehjelp. Ulykken skjedde ved Bråten badeplass.

– Ett av barna får noe mer oppfølging av helsepersonell enn det andre, men ingen av dem er alvorlig skadet, forteller operasjonslederen til NTB.

Den ene av de to åtteåringene blir sendt til sykehus, den andre blir tatt med til legevakt for videre oppfølging.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 14.45. Ifølge politiet var meldingen at de to hadde ligget under vann i lengre tid.

Aune sier politiet skal undersøke hvordan dette kunne skje.