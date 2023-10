Oslobyrådet fjerner «idrett» og får kritikk: – Det gjør meg bekymra. Helt ærlig

Onsdag fikk Oslo et nytt byråd. Høyre og Venstre har forhandlet ferdig, laget en plattform, og nå skal de sette den ut i live.

Et av de raskeste grepene var kutt i administrasjon: Byrådet går fra ni byrådsavdelinger til åtte. Det betyr at den egne byrådsavdelinga for kultur, idrett og frivillighet, forsvinner. Konkret skal kultur og idrett slås sammen med næring og eierskap. Den nye byrådsavdelinga skal hete Kultur og næring.

– Hvor blei det av idretten, Anita Leirvik North?

– Idretten er ikke jeg bekymra for. Det er fryktelig mange som er opptatt av den. Ingen kommer til å la oss glemme idretten, sier den nye byråden for kultur og næring.

– Men idrett forsvinner fra navnet på byrådsavdelinga?

– Det har ikke jeg reflektert over en gang. Jeg tror ikke du skal legge noe spesielt i det. Idrett og kultur har mange likhetstrekk, det er mye frivillighet som holder oppe begge deler, sier Leirvik North.

Idrett er borte

Svaret beroliger ikke tidligere kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

– Idrett har forsvunnet helt. Det gjør meg bekymra. Helt ærlig. En byråd har 24 timer i døgnet som alle andre, sier han.

– Kultur og idrett har fortjent sitt eget felt. Næring er stort, og jeg er kjempebekymra for at næring kommer til å være hovedprioriteten for et høyrebyråd. Kultur og idrett kommer til å havne i skyggen, legger han til.

Den nye byråden er ikke redd for at kultur og idrett blir nedprioritert.

– Det er en feil slutning å dra. Det er ikke noen grunn til å tro at idrett og kultur skulle være mer nedprioritert enn omvendt. Det sier litt om holdningene man har til dette feltet, at kultur og idrett skulle bli nedprioritert, sier hun.

Anita Leirvik North var blant overraskelsene da det nye byrådet ble presentert foran Rådhuset onsdag formiddag. (Aslak Borgersrud)

– Men det blir flere oppgaver å løse for én byråd?

– Dette er ikke en ny oppfinnelse. Det har vært sånn før. Det skulle ikke være en umulighet å gjøre det igjen, sier byråden.

Prestisje eller bredde

Leser vi den blågrønne byrådserklæringa står noen kultur- og idrettsløft nevnt. Byrådet er klare på at de vil realisere idrettskretsen og BSKs private gigantprosjekt Campus Ekeberg, og at de er positive til Skeids leilighetsfinansierte byggeprosjekt på Nordre Åsen. Dessuten vil de tillate alkoholservering på enkelte idrettsarrangementer, og jobbe for at Oslo skal få en arena for stadionkonserter.

Omar Samy Gamal mener det er tynt og lite konkret.

– Vi har hatt en enorm idrettssatsing, bygget masse anlegg, forplikta oss til å holde investeringstakten på halvannen milliard i året. Også på kulturskole har vi økt satsinga enormt, med 5000 nye kulturskoleplasser. Den satsinga må fortsette.

Onsdag overlot Omar Samy Gamal (SV) byrådskontoret sitt til Anita Leirvik North (H). På kjøpet fikk hun en spade, en saks, og en vegg full av kunstgress. (Aslak Borgersrud)

– Da Høyre styrte sist var det noen få prestisjeprosjekter som det ble satsa på. Breddeidrettsanlegg kom i skyggen av det. Det er fakta. Det vi vet står igjen da vi tok over var Holmenkollen og et etterslep på 500 breddeidrettsanlegg, sier han.

– Hva er det nye byrådets ambisjoner for kultur og idrett?

– Det er litt tidlig med de store programerklæringene. Vi skal hoppe rett over i et budsjett, og det er jo da de store prioriteringene vil gjøre seg gjeldende. Men at både kultur og idrett er viktige områder for byrådet, det er klart, sier byråd Leirvik North.

– Vil dere opprettholde investeringstakta på idrett?

– Jeg har bare så vidt fått satt meg ned i stolen. Investeringene er jo nesten irrelevante i forhold til behovet. Vi skal investere hvis det er et behov. Er det fortsatt behov for videre investeringer, så må man gjøre de prioriteringene, sier hun.

Hun vil foreløpig ikke svare på konkrete spørsmål om investeringer i idrett eller kultur.

– Det er fryktelig vanskelig å svare før jeg har oversikt. Jeg tror vi får ta den samtalen senere, sier Leirvik North.

Vil lage spleiselag

Tirsdag presenterte byrådsleder Eirik Lae Solberg den såkalte Hammersborgerklæringen, det politiske grunnlaget for byrådet.

Byrådslederen trekker fram samarbeid med private som det viktigste satsingsområdet på idrettsfeltet.

– Jeg mener vi kan bli bedre medspillere med byens idrettslag. Mange idrettslag har planer om å bygge idrettsanlegg eller lage bedre opplegg i sitt nærmiljø. Hvis kommunen kan gå inn og bidra til at det blir realisert, for eksempel betale halvparten, så kan kommunen for de samme pengene bygge to idrettsanlegg i stedet for ett hvis vi gjør det alene, sier Lae Solberg til Dagsavisen.

Tirsdag presenterte toppene i Oslo Venstre og Oslo Høyre Hammersborgerklæringen. Fra venstre: Hallstein Bjercke i Venstre, Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg fra Høyre og Marit Vea fra Venstre. (Aslak Borgersrud)

– Blir det da flere nye idrettsanlegg enn det forrige byrådet bygde?

– Jeg skal ikke tallfeste det, men jeg har tro på at med samarbeid kan vi få til mer.

– Vil dere bruke mer penger, da?

– Det er for tidlig å si. Men jeg tror at samarbeid med idrettslagene vil gjøre at pengene rekker lenger, sier han.

Avgått idrettsbyråd mener det er en oppskrift på høyere kontingenter for barn som driver idrett.

– Dette er alvorlige signaler fra nytt byråd. Det er å satse på de klubbene som har mye penger fra før. De som har rike onkler og velbemidlede foreldre som spytter inn i klubben. Advokater og ingeniører som kan utvikle prosjektet. De lokale små klubbene som driver ekstremt viktig inkluderingsarbeid, de har ikke musklene til å utvikle sånne prosjekter, sier han.

– Dette er vinn for eiendomsutvikleren, vinn for Høyre-byrådet, og tap for barna, sier Omar Samy Gamal.

Hammersborgerklæringen om idrett

Høyre-Venstre-byrådet vil

være en god og forutsigbar støttespiller, og jobbe for langsiktige samarbeidsavtaler

bygge anlegg for en bredde av aktiviteter, og styrke samarbeidet med idretten om utvikling og drift av ski- og idrettsanlegg

bygge flere flerbrukshaller

bruke delt eierskap-modellen for å realisere flere idrettsanlegg i samarbeid med idretten

regulere inn tilstrekkelig areal for idretts- og kulturanlegg ved større områdeprosjekter for nye boliger

være positiv til nye rulleskiløyper

realisere Campus Ekeberg

ønske et nytt nasjonalt toppidrettssenter velkommen i Oslo

støtte idrettens initiativ med å gi jobbmuligheter til ungdom

fortsette utfasingen av gummigranulat på idrettsanlegg

styrke samarbeidet mellom skolen og idretten

gå videre med prosjektet på Valle Hovin med sikte på nytt halloverbygg med energieffektiviserende tiltak

være positiv til et samarbeid om et nytt anlegg på Nordre Åsen

legge bedre til rette for cricket blant annet gjennom å gjøre det mulig å spille internasjonale kamper i Oslo

være positiv til en oppgradering av nærmiljøanlegget i Grefsenkleiva og Trollvannskleiva

støtte opp om etablering av flere arenaer for e-sport

tillate alkoholservering på avgrensede områder for voksne på enkelte idrettsarrangement.

Hammersborgerklæringen om kultur

Høyre-Venstre-byrådet vil

at kommunens virksomheter støtter initiativ som kommer fra kulturlivet selv

sørge for at Oslo er et naturlig valg for internasjonale artister som besøker Norge ved å støtte byens festivaler, musikkscener og stadionarrangementer

bidra til å etablere en ny konsertarena i Oslo

jobbe for å etablere et kunstnerkollektiv i Oslo etter modell fra CIA i Paris

gi trygghet rundt atelierene til byens kunstnere gjennom forutsigbare avtaler, samt etterstrebe mer langsiktighet

se på muligheten for at ubrukte kommunale eiendommer kan stilles til rådighet for kulturaktører

jobbe sammen med arrangører for at Oslo skal få en arena for stadionkonserter

styrke samarbeidet mellom kommunen og private musikk- og kulturskoletilbud, for å sikre tilstrekkelig kapasitet for musikk- og kulturskolen

sørge for et godt bibliotektilbud i hele byen og åpne for selvbetjening utenfor åpningstid på idretts- og kulturanlegg, samt selvbetjening utenfor åpningstid i alle bibliotekfilialer, særlig rettet mot ungdom

at unge skal ha tilgang på fritidsklubb, blant annet gjennom lengre åpningstider

