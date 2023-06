Dette er Oslos største turistproblem

– Vi får veldig mange spørsmål om offentlige toaletter. Dette er den største utfordringen med turister her i byen, sier Thea Gunnes, leder for samfunns- og myndighetskontakt i VisitOslo – som markedsfører Oslo på vegne av besøksnæringen.

– Du ønsker flere offentlige toaletter?

– Ja, selvfølgelig, og spesielt der hvor det samler seg mange mennesker, som i Bjørvika, svarer Gunnes.

– Begrenser livsutfoldelsen

Men det er ikke bare turister som rammes av mangelen på offentlige toaletter. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som Dagsavisen nylig omtalte, avdekker at dette er et problem som rammer mange andre også. Både gravide, menstruerende kvinner, barn, personer med matallergi og de mange med mage- og tarmproblemer og urinveisproblematikk, har et spesielt stort behov for offentlige toaletter, ifølge seniorrådgiver Anja Fleten Nielsen ved TØI.

Dette er en velkjent problemstilling for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

– Vi vet at mange må planlegge sosiale aktiviteter etter toalettfasilitetene, og at mangel på tilgjengelige toaletter begrenser livsutfoldelsen for mange, sier Eli Knøsen, fagdirektør for funksjonsevne i LDO.

– Vi mener det er viktig at samfunnet tilrettelegges for alle. Om en stram kommuneøkonomi ikke tillater offentlige toaletter, burde man kanskje ha en nasjonal norm og en nasjonal satsning på dette området, for å øke tilgjengeligheten til offentlige toaletter, fortsetter Knøsen.

Slik er tilbudet ved det midlertidige offentlige toalettet i Torshovdalen. (Foto: Tor Sandberg)

Midlertidige toaletter

I 2022 økte antallet gjestedøgn i Oslo til om lag 5,7 millioner, fra 5,6 millioner i 2019, skriver bransjemagasinet for blant annet hotell- og restaurantbransjen, Horecanytt. Pandemien satte en midlertidig stopper for mye reiseaktivitet i de to årene mellom – 2020 og 2021.

– Vi tror vi vil ligge litt over fjorårstallene i år, og få det største antallet gjestedøgn noen gang, sier Thea Gunnes i VisitOslo.

– Vi er enda mer optimistiske i år enn i fjor, både på grunn av den svake kronen, fordi folk i Sør-Europa vil flykte fra varmen der, tryggheten i Oslo og det at Oslo kommer mer og mer på agendaen.

Gunnes tror turistene som vil fylle hotellrommene og campingplassene, primært vil komme fra Skandinavia, Vest-Europa ellers og USA.

Men hvor skal alle disse turistene gjøre fra seg når de ferdes rundt i byen?

I sentrum er det ni toaletter som driftes av JCDecaux. De er åpne døgnet rundt hver dag hele året, opplyser pressevakt Bård Eion Flaen i Bymiljøetaten.

– I sentrum må det nevnes at det også finnes mange offentlige tilgjengelige toaletter som er helårsåpne, som i offentlige institusjoner som bibliotek, tilføyer Flaen.

I tillegg har Bymiljøetaten utplassert en rekke midlertidige toaletter i sommersesongen, i tillegg til de faste. I sentrum og indre by er de å finne på følgende steder, får Dagsavisen opplyst:

Nedre Foss, Torshovdalen, St. Hanshaugen, Tøyenparken og Svartdalsparken. Den fulle oversikten over de midlertidige toalettene ser du på kartet i saken.

– Dette er festivaltoaletter som ikke har innlagt vann eller strøm, påpeker Flaen.

– Mangel på tilgjengelige toaletter begrenser livsutfoldelsen for mange, sier Eli Knøsen, fagdirektør for funksjonsevne i LDO. (Thomas B Eckhoff/Foto: Thomas Eckhoff )

Vinterstengte toaletter

For turister som kommer utenom sommersesongen, er det ikke bare fjerningen av de midlertidige toalettene som fører til at dotilbudet blir redusert. En rekke toaletter er nemlig vinterstengte. Ett eksempel er den populære badeplassen Huk.

– På Huk er det 20 toaletter, 18 vanlige som kun har sommerdrift, og 2 HC-toaletter som er godt nok isolerte til å være helårsåpne, forteller Flaen.

– Ett av HC-toalettene har vært delvis stengt i det siste, fordi vi har hatt utfordringer med overnatting der.

Også toalettene på Operastranda er vinterstengte, mens toalettene på Sørenga har redusert kapasitet med reduserte åpningstider om vinteren.

– Men de er åpne alle dager i året, sier Flaen om toalettene på Sørenga.

For en oversikt over «alle offentlige toaletter i Oslo», viser han til et kart over toaletter på kommunens nettside.

I Sofienbergparken på Grünerløkka møter de trengende stengte dører for tida. (Foto: Tor Sandberg)

Busser uten toaletter

Hva så med turister som «bare må» på sine turer med buss og bane i og rundt Oslo?

– Ruter drifter ikke toalettfasiliteter, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i kollektivselskapet.

– Det er ikke toaletter om bord i noen transportmidler med unntak av båtene. Vi har også toaletter på vårt kundesenter på Jernbanetorget.

– Hvorfor er det ikke toaletter om bord i alle transportmidlene deres?

– De aller fleste reisende med Ruters transportmidler reiser ikke over lengre tid, og derfor har heller ikke T-bane, trikk eller busser toaletter om bord, svarer Bruun.

– Kundene må da benytte de toalettene som finnes i tilknytning til stasjoner på knutepunktene eller andre offentlige toaletter som driftes av kommunene i Oslo og Akershus.

Bruun henviser i den anledning til Sporveien i Oslo og Viken kollektivterminaler.

Pressekontakt Thomas Ege i kommunikasjonsstaben i Sporveien, kan opplyse om to toaletter i nær tilknytning til T-banen.

– I dag er det toaletter på T-banestasjonene Jernbanetorget og Grønland. Disse drives i privat regi, sier Ege.

Viser til togstasjonene

Jafar Altememy, som er administrerende direktør i Viken kollektivterminaler (VKT), har litt mer å by på.

– VKT drifter og forvalter bussholdeplasser og bussterminaler langs fylkesveier i Akershus, samt Oslo bussterminal og Aker Brygge fergeleie/Nesoddsambandet i Oslo kommune. Mange av bussterminalene er lokalisert ved togstasjoner og der er det i mange tilfeller toaletter i stasjonsbygningene.

– Eksempler på dette er Kløfta, Jessheim, Sandvika, Nittedal og Eidsvoll. Disse opereres av Bane Nor.

– VKT opererer i tillegg egne toalettfasiliteter på Lillestrøm, Nesoddtangen og Oslo bussterminal. De to sistnevnte ble oppgradert og fornyet i 2019 og 2022, fortsetter Altememy.

– Vi jobber i tillegg med å etablere en ny toalettfasilitet på Asker bussterminal, med forventet åpning sensommeren 2023.

– Utover dette er det ingen planer for å bygge nye offentlige toaletter i Akershus. Vi hadde en fasilitet på Nannestad bussterminal, men denne måtte vi dessverre stenge etter omfattende hærverk over lang tid, forteller Altememy.

VKT har også gjort mye for å sørge for at bussjåførene forblir «menn med godt humør».

– Vi har i de siste fire-fem årene brukt mye ressurser på å etablere toalettfasiliteter for bussjåfører i tjeneste. Per i dag har vi 43 slike fasiliteter som er etablert på endeholdeplasser eller på terminaler der sjåførene har sin naturlige pause, opplyser Altememy.

Det jobbes også med å etablerer flere toaletter for sjåførene, spesielt i Follo-distriktet, kan han fortelle.

– Kommunalt anliggende

Hva sier så lovverket om offentlige toaletter? Jo, det er lovpålagt at det skal være toaletter for alle i offentlige bygg og publikumsbygg som tilbyr toaletter. I det åpne rom er det derimot ingen tilsvarende lovregulering, opplyser fagdirektør Eli Knøsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

– Offentlige toaletter i uteområder og parker handler om hvor publikumsvennlig man ønsker å være. Det er rom for å miste turister og kunder om man ikke har slike fasiliteter på plass, påpeker Knøsen.

Det er også slik at verken Mattilsynet, Næringsetaten eller plan- og bygningsloven stiller krav til at kunder på serveringssteder skal ha mulighet for å gå på toalettet, kan Knøsen opplyse.

– Men kommunen/bydelen kan kreve det. Det er altså et kommunalt anliggende og ikke nasjonalt bestemt hvor eller hvor mange toaletter det skal være i det offentlige rom, forklarer Knøsen.

