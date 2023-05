Ekskludert Frp-er blir vara for ekskludert Frp-er

Onsdagens bystyremøte er det første etter at tidligere Frp-topp Lars Petter Solås fikk sitt medlemskap trukket tilbake av partiet, blant annet som følge av en hendelse på et nachspiel under partiets årsmøte tidligere i vår.

I hans sykefravær er det Ims Larssen, som er tidligere fylkesleder i Oslo Frp, som møter i bystyremøte, skriver Avisa Oslo.

Hun ble selv fratatt medlemskapet i partiet i oktober 2022. Det skjedde etter at hun til Aftenposten og Nettavisen uttalte seg om intern uro i partiet. Utestengelsen varte i seks måneder, men Ims Larssen har valgt å melde overgang til Folkets parti FNB.

Hun kommer derfor til å samarbeide med bystyregruppen til Folkets parti i stedet.