Saken oppdateres.

– Vi jobber med slukking og for å hindre spredning. Det brenner godt i deler av barnehagen, sier vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

De skriver at brannvesenet ikke fått melding om at noen personer skal befinne seg inne i barnehagen.

Politiet fikk melding om brannen klokken halv åtte lørdag kveld.

Like etter skrev politiet på Twitter at de var på stedet. Barnehagen står i full fyr, og det er mulig spredningsfare og en del røyk i området ifølge politiet. T-banen mellom Trosterud og Tveita stenges.

– Grunnet mye røyk er anbefaling fra brannvesenet at beboere i området holder dører og vinduer lukket. Det anmodes også om at puplikum trekker vekk fra området, skrev politiet på Twitter litt over halv åtte.

#Oslo #Haugerud Nødetatene er på vei til adresse på Haugerud hvor det er meldt om brann i en barnehage. Ukjent omfang. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 22, 2023