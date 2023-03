Er det valgkamp ennå? Kveldens bystyremøte ga kanskje noen hint

Er valgkampen i gang nå? Eller er partiene fortsatt for opptatt med landsmøtesesongen, til å greie å konsentrere seg om bystyremøtene med full kraft?

Det var nemlig bare kommet inn fem små endringsforslag før hovedstadens bystyremøte denne uka. De har uansett nok å diskutere, det er mange saker til behandling. Men hvis endringsforslagene som kommer inn til bystyret mellom utvalgsmøtene og selve bystyremøtet kan være et barometer, er det fortsatt fryktelig stille før høststormen.

Likevel må ethvert opposisjonsparti med respekt for seg sjøl prøve å skape littegranne fart i spørretimen når kommunevalget nærmer seg med stormskritt.

Dermed virka det jo lovende, når Venstres Haakon Riekeles gikk til talerstolen allerede før spørretimen, med en tordentale mot Arbeiderpartiet. Tema var møteskulk, rett og slett.

Så Riekeles refererte kommuneloven, hvor det står at man plikter å delta på bystyremøter med mindre man har gyldig frafall. Og, ifølge Venstre-mannen har en person fra et annet parti droppa kveldens bystyremøte for å være i en debatt hos en organisasjon.

Han er jo høflig, Riekeles, så han nevner ikke navn i utrengsmål. Men hard er han likevel:

– Ordfører, jeg er ganske provosert. Jeg må prioritere hardt for å være her. Personen har fått tillatelse fra sin gruppeleder til å møte.

Haakon Riekeles gikk til talerstolen med en tordentale mot Arbeiderpartiet.

Han presiserer at det står i kommuneloven at det skal vær «uforholdsmessig byrdefullt» for å kunne slippe å møte i bystyresalen.

– Det synes jeg ikke noe om, raste Riekeles.

Og selv om han ikke hadde nevnt verken parti- eller personnavn, var det en skyldbetynget Arbeiderparti-topp som dukknakket gikk til talerstolen.

– Det er en helt betimelig kritikk, vi legger oss flate og skal sørge for at det ikke skjer igjen, sa Andreas Halse.

Riktignok fikk vi ikke vite hvilken politiker det var som hadde skulka. Men hvis du ser en Oslo-politiker en bystyrekveld det nærmeste halvåret, så er det kanskje på tide å tipse Venstres gruppe for å se om det er flere unnasluntrere fra Ap som er ute på vift.

Etter denne lille omveien kom etter hvert spørretimen i gang. Og Venstre var kjapt tilbake på talerstolen. Denne gangen for å slåss for lavere billettpriser på kollektivtrafikk.

I og for seg et glimrende valgkamptema det, for de som har lyst til på flere kollektivbrukere som velgere. Men temaet var litt smalere enn som så, nemlig forholdet mellom Oslo kommune og Viken som eiere av Ruter. Det har nemlig vært et langvarig tema i denne salen, hvor mye man egentlig har lov til å senke billettprisene uten først å få tillatelse fra Viken.

– De to eierne må være enige om pris og sonesystemet, sa samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav.

Det var nok omtrent svaret Venstres Marit Krisine Vea ønsket seg. For her lå det et klassisk «gotcha»-øyeblikk. Vea har nemlig lest en tweet fra en annen MDG-politiker, nemlig gruppeleder Eivind Trædal. Der hvor han har skrevet at det ikke ble oppnådd enighet! Tweeten kan du se her:

Løftet var å kutte billettprisene med 20 %. I byrådsplattformen ble vi bare enige om å kutte prisen på enkeltbilletter med 20 % ved bruk av bompenger. Det lyktes vi ikke å bli enige med Viken om. Men i april i år (om bare en måned) så gjør vi det allikevel! https://t.co/82YX3pzRNr — Eivind Trædal (@eivindtraedal) March 5, 2023

Trædal, som sitter på sin vanlige plass i salen ser skyldbetynga over bordet, mens stadig flere Venstrefolk strømmer til talerstolen for å få spørsmålet avklart: Er det oppnådd enighet med Viken, eller er det ikke?

Byråd Stav skjønte åpenbart ikke helt hva som foregikk, og kastet hastige blikk mot kollega Trædal.

– Denne tweeten må være basert på en misforståelse, for det er altså enighet, sa Sirin Stav.

Og en stund slapp hun unna med det. En rekke Høyre-folk gikk i stedet til talerstolen for å snakke om Volvat-svingen på T-banen, som de mener byrådet nå er i ferd med å sabotere til tross for et klokkeklart bystyrevedtak.

Men så tegnet MDGs så hyppig omtalte gruppeleder Eivind Trædal seg til spørsmål.

Det er alltid litt rart når representanter i byrådspartiene skal stille spørsmål i spørretimen. Et nokså klart sjangerkrav er jo at man spør om noe, når man stiller et spørsmål. Det hender representanter bruker litt spenstig retorikk for å greie å late som om man egentlig har stilt et spørsmål når man bare ville si noe.

Men Trædal er ikke født bak noen retorisk låvedør.

– Er byråden enig i at hvis bystyrerepresentanter lurer på noe jeg har skrevet på Twitter, at de da kan spørre om det på Twitter?

– Ordfører, jeg synes det høres ut som en god idé, svarte byråd Stav.

