HVEM: Andreas Sjalg Unneland (28).

HVA: Stortingsrepresentant for SV.

HVORFOR: Foreslår at fartsbøtene i trafikken skal settes ut fra folks inntekt. Saken ble først omtalt i Nettavisen.

Yo! Du vil ha trafikkbøter basert på inntekt? Hvorfor det?

– Ja, hvis du snakker i telefonen når du kjører bil får du litt mer enn 9.700 i bot. For en aleneforsørger eller student er jo det fort flere måneders matbudsjett. Men for de med fete lommebøker, laksearvinger eller Kjell Inge Røkke, så er det knapt en bedre middag. Det er poenget. Like summer rammer folk ulikt.

Ja, det er nesten så man skulle tro vi levde under kapitalismen!

– Ja, haha, noen påstår jo det. Men dette er et uttrykk for en klassejustis. Når du har flate bøter straffes fattige folk hardere enn rike.

Er det noen grunn til at vi har forenkla forelegg, da?

– Det har vært gode grunner tidligere. Det blir en byråkratisk prosess å finne folks inntekter. Men nå er det blitt en relativt enkel ting å gjøre. En rekke andre land har det systemet vi vil ha.

Hvor mye bør det koste, da?

– Vi har ikke satt en eksakt sum, for alvorsgraden betyr jo noe. Finland har et regnestykke hvor de lager en dagsinntekt. Og så tilsvarer kanskje en overskridelse fem dagers inntekt, mens andre gir femten.

Så med ditt system kan det bli millionbøter på de rikeste?

– Ja, Gustav Witzøe bør ikke råkjøre med vårt forslag. Og det er også poenget. Folk bør ikke råkjøre.

Er virkelig trafikkbøter det lureste feltet å drive utjevningspolitikk på?

– Vi mener vi skal drive utjevningspolitikk overalt. Men poenget er at bøtene bare skremmer fattige folk fra å bryte fartsgrensen i dag. Rike folk kan i praksis straffefritt bryte fartsgrensen. Det er et prinsipp vi vil skal gjelde flere steder.

Skal vi ikke bare begynne med inntektsbaserte priser på mat på Kiwi, da?

– Hahaha. Man må jo alltid diskutere både praktiske og mulige ting når man vil lage et mer rettferdig system, men det vi håper er at folk ikke skal bryte loven.

Nå, noen faste spørsmål! Hva gjør deg lykkelig?

– Rådgiveren min.

Og hvordan gjør vedkommende deg lykkelig?

– Vi stortingsrepresentanter er ingenting uten apparatet rundt oss. Det er ingen man jobber så tett på som rådgiveren sin. Så jeg hadde vært dypt ulykkelig uten.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg er skikkelig Iron Maiden-fan. Det er musikk som gir mye motivasjon og sånt. Det hender fortsatt at jeg sitter på stortingskontoret og girer meg opp med litt Maiden før jeg skal ut i salen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er veldig glad i musikk, men jeg skulle ønske jeg likte å gå på konsert. For å være helt ærlig synes jeg det sjelden lever opp til forventningene. Du ser ikke så godt. Det er lange køer. Mye folk. Noen som ikke er dedikert nok. Sånne ting.

Hm. Er du sikker på at du gjør det riktig?

– Altså, jeg har jo vært på bra konserter. Men det er sjelden jeg har tenkt at «der burde jeg ha vært», hvis jeg ikke har dratt på en konsert. Jeg er vokst opp med å se konserter på DVD og streaming. Det gir et fantastisk overblikk.

Og fotball er best på TV da, eller?

– Jeg er ikke idrettsinteressert i det hele tatt. Jeg klarer ikke å engasjere meg i det. Men jeg skjønner jo at folk synes det er gøy. Ideen rundt konkurranse er i og for seg appellerende nok, den.

Haha, dette er triste greier.

– Jeg innser at jeg kommer til å framstå som verdens minst folkelige fyr i dette intervjuet.

Nei da, bare litt sær. Og det er helt topp. Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg øl med gode venner. Eller, det hender jeg åpner meg en frekk tolitersboks med is også.

Helst hjemme, da?

– Jeg er ikke en asosial fyr, altså. Jeg liker folk. Vi bare trenger ikke å være på konsert sammen.

Hva med et lite demonstrasjonstog? Hva er du villig til å marsjere for, eller mot?

– Jeg er jo SV-er, så det er lav terskel. Det kommer an på været, versus viktigheten av saken. Men jeg har vært ganske våt på mange demonstrasjoner, så i utgangspunktet er terskelen lav.

Er det noe du angrer på? Kanskje noe politisk?

– Nja, Vi stemte mot lommeaskebegeret på Stortinget i går, det synes jeg ikke var verdens dummeste forslag.

Hæ? Hva er dette for en sak?

– Det var et forslag om at man kan kunne selge askebegre man kan ha i lomma. På festival, for eksempel. Og nå har jeg stemt for at det skal fremdeles være en del av forbudet i tobakksskadeloven. Men jeg er litt på glid.

Det høres ikke ut som det aller verste produktet i verden?

– Nei. Jeg synes egentlig ikke det. Men så er man jo ofte lojal mot hva smarte folk har landet på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Bernie Sanders. Det hadde vært kult å ta en ordentlig prat. Før det er for sent.

Før det er for sent?

– Ja, nei, forresten. Han er bare 81 år. Han kan fortsatt være president i USA.

Hadde du stemt på ham? Som president?

– Ja, men jeg innser jo hans begrensninger. Alexandria Ocasio-Cortez framstår kanskje som et friskere pust, skal man være helt ærlig.

