Åpnet etterlengtet flerbrukshall på Majorstuen

Majorstuen flerbrukshall er bygd vegg i vegg med Sonja Henie ishall, sør for Frogner stadion i Frognerparken, og har felles inngang med ishallen. Et hovedfokus i prosjektet har vært å få Sonja Henie ishall og Majorstuen flerbrukshall til å fremstå som ett helhetlig anlegg.

Basketbane

Den nye flerbrukshallen er på størrelse med en basketballbane, og kan deles inn i tre parallelle gymsaler som skolen skal bruke på dagtid, og på ettermiddagen og kvelden slipper idretten til.

– For oss i Oslobygg er det viktig at kommunens bygg bidrar til gode nabolag rundt om i byen. Det betyr blant annet å skape gode, tilgjengelige møtesteder, og legge til rette for mange, ulike aktiviteter. Og både bygget og uteområdene skal gli godt inn i det etablerte miljøet. Vi håper og tror at denne hallen og anleggene rundt den bidrar til nettopp gode nabolag her på Majorstuen, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF til Dagsavisen.

Fredet område

Det unike med hallen er at Oslobygg KF har bygd en nærmere 2.000 m² stor flerbrukshall i et fredet området (som Frognerparken er) nesten uten at det synes. På grunn av området den ligger i, har de hatt sterke føringer fra byantikvaren, og hallen er bygd 15 meter under bakken. Over den nedgravde flerbrukshallen, har prosjektet fylt opp, og reetablert landskapsvollen mot Frogner stadion. Mot sør vil ikke hallen være synlig. Mot Frogner stadion vil overlysvinduene i taket på flerbrukshallen være et av få synlige elementer.

Nye Majorstuen flerbrukshall. (Tove Lauluten/Oslobygg KF)

I tillegg har hallen et aktivitetsrom på rundt 80 kvadratmeter, møte- og klubbrom på rundt 40 kvadratmeter, samt en tribune med plass til rundt 130 personer.

Som en del av prosjektet, er det også bygd et nytt tennishus som skal brukes av Frogner tennisklubb. Klubbhuset er på 80 kvadratmeter, og er i likhet med Sonja Henies ishall kledd i granitt.

Også byråd for næring og eierskap, og skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) var med på åpningen.

– Oslo har fått nok en flott flerbrukshall. Det har vært et mål for oss at ishallen og flerbrukshallen fremstår som ett anlegg, med felles inngang, felles energiløsninger, bygget som passivhus og med grønne tak. Sammen med Frognerbadet og Sonja Henie ishall blir dette et fantastisk anlegg for barn, unge, idretten og Oslo-folk, sier Victoria Marie Evensen (Ap) byråd for næring og eierskap til Dagsavisen.

Majorstuen flerbrukshall

Fakta om prosjektet:

Flerbrukshall med størrelse som en basketballbane (20x32 m).

Aktivitetsrom/styrketreningsrom på 83 m²

Totalt 12 garderober, hvorav seks lærer/HC-garderober.

Innendørs tribune for 130 personer.

Møte-/klubbrom på 45 m²

Minikjøkken.

Fire overlysvinduer.

Tennishus på 80 m²

BTA: rundt 2.000 m²

Flerbrukshaller totalt i Oslobygg 2022, 2023 og 2024:

Flerbrukshaller som ble ferdigstilt i 2022:

Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage Majorstuen flerbrukshall (ble ferdigstilt 16.12.2022. Åpner i 30.1. 2023) Tokerud flerbrukshall

Flerbrukshaller under bygging:

Det nye Tøyenbadet med flerbrukshall (planlagt ferdig i 2024).

Dælenenga flerbrukshall med kampsport (planlagt ferdig i 2025.

Bentsebrua skole med flerbrukshall (planlagt ferdig i 2024).

Flerbrukshaller med oppstart i 2023:

Løren flerbrukshall og aktivitetspark.

I tillegg er flere flerbrukshaller under planlegging.

