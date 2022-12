Nå puster hun Ap i nakken

– Både politikken og posisjonene forhandler vi om etter valget. Men vi har ambisjoner.

Det sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av Oslo SV og skolebyråd i det rødgrønne byrådet. Midt i julestria fikk hun en ny meningsmåling for Oslo i fanget. Målinga viser at SV ligger an til 13,9 prosent i kommunevalget. Det er bare halvannen små prosent bak Arbeiderpartiet.

Med litt ekstra vekst, eller tilsvarende fall for Raymond Johansen og Ap, kan plutselig SV bli størst på rødgrønn side.

Målingen er utført av Respons for Oslo Høyre. Se tallene nederst i saken.

Har ambisjoner

– Det er jo veldig bra tall. Fortsatt rødgrønt flertall og et sterkt SV, det er absolutt bra for Oslo, sier Holmås Eidsvoll.

Byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiet er fortsatt større enn SV. Men bare såvidt, på siste Oslo-måling. (Aslak Borgersrud)

– Veldig knapt flertall, da?

– Ja, det er knapt, men det pleier jo å være knapt i Oslo. Så det er bare å jobbe på.

Hun tolker tallene først og fremst som et uttrykk for at velgerne er misfornøyd med den sittende regjeringa.

– SV sitter ikke i den regjeringa, og det er en grunn til det, sier hun.

– Hva skjer hvis dere blir større enn Ap?

– Da skal vi sitte i byråd sammen. Foreløpig er jo Ap større enn oss. Men hvis SV blir nest størst eller størst i byrådet, så blir det mye fordeling og miljø. Det er bra og lover godt for byen.

Skal ha posisjoner

– Hvorfor har dere ikke noen byrådslederkandidat?

– Nei, vi har en førstekandidat, som er meg, og en ordførerkandidat som er Omar Samy Gamal. Vi har en byrådsleder for det byrådet vi har i dag, og det går vi til valg på å fortsette samarbeidet med.

Hun forteller at SV dobla antall bystyrerepresentanter og byråder etter forrige valg.

– Det er klart at vi skal ha gjennomslag for politikk, og posisjoner som tilsvarer hvor store vi er, sier hun.

Ønsker seg blågrønt byråd

Også i Oslo Venstre er humøret godt torsdag. I hvert fall hjemme over rødkålgryta til førstekandidat og gruppeleder Hallstein Bjercke.

Hallstein Bjercke i Venstre håper på et blågrønt byråd etter kommunevalget til høsten. (Fredrik Hagen/NTB)

– Vi er godt fornøyd med tallene, vi. Dette følger en trend der vi styrker oss for tida. Særlig i de store byene, sier han.

Bjercke peker på at meningsmålinga gir et klart flertall for hans drømmebyråd: Venstre, Høyre og MDG.

– Det vil ikke være avhengige av populistiske fløypartier på den ene eller andre siden, har et solid flertall, og ville dermed kunne danne et flertallsbyråd. Det ville gitt trygg styring for byen.

– Tror du på det?

– Jeg tror på det. Og jeg snakker med de andre partiene daglig på rådhuset. Jeg føler vi er nærmere nå enn for fire år siden.

– Det er ikke langt unna et flertall på borgerlig side?

– Nei, det er ett mandat unna. Jeg mener fortsatt det beste byrådet ville vært blågrønt. Men det ville kanskje vært hakket mer sannsynlig å få det vil, hvis det ble et borgerlig flertall. Da ville ikke den konstellasjonen som MDG er en del av i dag ha noe flertall, sier Bjercke.

---

Oslo-måling fra Respons

Tallene er hentet inn ved telefonintervju mellom 13. og 19. desember i år. 1001 folk over 18 år er intervjuet. 83 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Feilmarginen er oppgitt til pluss minus 2–3 prosentpoeng.

Målingen er bestilt fra Oslo Høyre og utført av Respons. Når et parti har bestilt undersøkelsen og delt den med oss må man ta høyde for at de ikke nødvendigvis ville gjort det om tallene var dårlige for sitt parti, og akkurat det kan jo gi et litt skeivt bilde av virkeligheten.

---