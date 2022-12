Arbeiderpartiet faller kraftig i Oslo – nesten borgerlig flertall på ny måling

Det rødgrønne flertallet i Oslo smuldrer opp. Hvis det var valg i dag hadde Raymond blitt gjenvalgt, men det er på hengende håret. Partiet får bare støtte fra 15,4 prosent av velgerne, og har SV rett i hælene. Høyre derimot, får hele 31 prosent.

Det viser en ny Oslo-måling som Respons har gjort på oppdrag fra Oslo Høyre. Ifølge målinga er Høyre over dobbelt så store som Arbeiderpartiet i Oslo. Likevel er det ikke helt nok til et skifte i hovedstaden.

– For nesten hver måling i høst har borgerlig flertall rykket nærmere. Det er en veldig hyggelig julehilsen fra Oslos velgere, sier Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Lae Solberg er byrådslederkandidat for Høyre, og mannen som tar over for Raymond Johansen om høyresida vinner valget i Oslo.

– Det er inspirerende å se at Raymond Johansens flertall er tapt. Det er dødt løp mellom blokkene og skal veldig lite til. Det er en kraftig inspirasjon i de ni månedene fram til valget, sier han.









Mener kommunen ikke gjør nok

– Hva mener du er forklaringa på tallene, Lae Solberg?

– Mange i Oslo opplever at kommunen ikke fungerer godt nok. Folk opplever en krevende økonomisk situasjon i egen økonomi, og at kommunen ikke gjør noe for å avhjelpe. Samtidig har vi en kommune som bruker mer penger enn noen gang, sier Høyre-toppen.

Eirik Lae Solberg trekker fram flere Høyre-forslag som han mener kunne hjulpet folk gjennom den tøffe økonomiske tida: Gratis kjernetid i barnehage for alle med husstandsinntekt på under 1 million kroner, gratis fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier. Og billigere månedskort.

Men store velgerbevegelser skjer sjelden i Oslo uten at den nasjonale utviklinga spiller kraftig inn. På Vårt Lands måling tidligere denne uka var Høyre nasjonalt helt oppe på 35,6 prosent. Dermed ligger Oslo Høyre markant lavere enn Høyre gjør i hele landet. Tradisjonelt er Høyre mer populære i Oslo enn i landet.

– På andre målinger har vi ligget omtrent som på det nasjonale snittet. Så jeg opplever at det er litt tilfeldige utslag. Men det er en forskjell, det er at Høyre nasjonalt har hentet mange velgere som tidligere stemte Senterpartiet. I Oslo er det ikke så mange av dem, sier Lae Solberg.

– Hvordan skal tallene feires på Høyres hus?

– Vi har fortsatt litt igjen. Så vi feirer med måte, med pepperkaker og julekaffe.

Nedslående tall

– Dette er nedslående tall og langt fra der vi skal ligge, skriver leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, i en e-post til Dagsavisen

Han sier de tar velgernes tilbakemelding på det største alvor, og viser til den nasjonale utviklinga, hvor Arbeiderpartiet også har falt kraftig i det siste.

– Oppslutningen om Arbeiderpartiet i Oslo følger tydeligvis oppslutningen om partiet nasjonalt. Jeg håper vi etter hvert klarer å få fokus på at valget til neste år er et lokalvalg. Erna Solberg stiller ikke til valg i Oslo, skriver han.

Oslo-budsjettet 2023 Raymond Johansen har vært byrådsleder for Arbeiderpartiet siden 2015. Han ønsker seg en tredje periode, men nå henger det rødgrønne Oslo-flertallet i en tynn tråd. (Heiko Junge/NTB)

Nå mener Jacobsen at jobben blir å få oppmerksomheten retta mot kommunevalget.

– Det er stor oppslutning om det rødgrønne prosjektet vårt i Oslo. Det er dette velgerne skal ta stilling til i det kommende kommunevalget. Vi har en stor oppgave foran oss til å få fokuset dit og vi skal jobbe hardt for å snu denne trenden og gjøre oss fortjent til en høyere oppslutning enn det denne målinga gir oss, skriver Jacobsen.

Arbeiderpartiets byrådsleder Raymond Johansen var ikke tilgjengelig for kommentar.

Andre ting å bite seg merke ifra Oslo-målinga:

Senterpartiet gjør det overraskende bra og ligger dermed mot normalt an til ett mandat i Oslo. Men det skal nevnes at deres hopp fra 0,6 prosent til 1,4 siden september er godt innafor feilmarginen.

SV puster Arbeiderpartiet kraftig i nakken og er bare halvannen prosent bak. Partiet har ikke presentert noen byrådslederkandidat.

Venstre gjør også et kraftig hopp, både siden kommunevalget for tre år sida og siden september.

Folkets parti, tidligere kjent som Bompengepartiet, som fikk inn fire representanter ved kommunevalget, er helt ute nå, med bare 0,4 prosent av stemmene. Det har de vært lenge, så denne målinga bekrefter deres dårlige posisjon i Oslo.

Oslo-måling fra Respons

Tallene er hentet inn ved telefonintervju mellom 13. og 19. desember i år. 1001 folk over 18 år er intervjuet. 83 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Feilmarginen er oppgitt til pluss minus 2–3 prosentpoeng.

Målingen er bestilt fra Oslo Høyre og utført av Respons. Når et parti har bestilt undersøkelsen og delt den med oss må man ta høyde for at de ikke nødvendigvis ville gjort det om tallene var dårlige for sitt parti, og akkurat det kan jo gi et litt skeivt bilde av virkeligheten.

