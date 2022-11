Vil legge til rette for småbarnsforeldre i politikken: Flytter bystyremøtene til dagtid

Etter at MDG-leder Une Aina Bastholm i sommer slutta som MDG-leder og pekte på hvor vanskelig det har vært å kombinere livet som småbarnsforelder med politikerjobben, har nettopp det vært et tungt debattert tema i politikerkretser. Også i Oslo rådhus.

Og nå kan det ende med en slags Lex Une i Oslo-politikken: Fra og med januar kan bystyremøtene bli gjennomført på dagtid, i stedet for på kvelden.

Det forteller Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), som har leda et hurtigarbeidende arbeidsutvalg som har sett på møtetidspunktene for bystyret, den siste måneden.

Konklusjonen er klar: Møtene skal begynne 9.30 i stedet for klokka 16.

Fikk taxi hjem fra møtene

– Vi skal prioritere barna, sier Borgen til Dagsavisen.

– Det kan være krevende med kveldsmøter når du har barn. Det vi har sett på er hvordan bystyret kan lette trykket.

Borgen forteller at hennes første bystyreperiode var for over førti år sida, i 1980. Da begynte møtene klokka 17, og varte til tolv. I dag får bystyrerepresentantene (og de ivrigste følgerne) i det minste gå hjem klokka ti.

– De møtene varte så lenge at ofte gikk ikke kollektivtransporten. Vi fikk taxilapper og tilbud om taxi hjem, forteller ordføreren.

Avgjøres før jul

– Men er det bedre med dagsmøter, da? Det går ut over jobben til folk i stedet?

– Uansett åssen du snur og vender på det er det noen som synes det er kjempefint med kveldsmøter, og noen med dagmøter. Vi kaller dette en pilot, så skal vi se på erfaringene etter et halvt år, sier hun.

– Bystyret er en gang i måneden og møtene er planlagt ett år i forveien. Vi tror at dette kan bli en bedre balanse, slik at belastningen blir litt jevnere fordelt, sier Borgen.

Oslo bystyre, anno juni 2022 (Aslak Borgersrud)

Arbeidsgruppa sendte ut sine forslag torsdag. Der er det flertall for forslaget om møter fra 9.30. Nå skal forslaget behandles i Forretningsutvalget mandag, og så sannsynligvis bli avgjort i bystyret før jul, så man kan starte med dagmøter allerede i januar.

Utvalgsmøtene blir ikke endret på i denne runden. De forskjellige utvalgene blir oppfordret til å ta en ny runde på hvilket møtetidspunkt som er best, men det kreves enstemmighet for å forandre tidene. Det er ikke spesielt sannsynlig at kommer til å skje.

Marginale kostnader

– Hvor mye penger koster dette?

– Jeg tror ikke det vil koste veldig mye mer enn det det koster i dag. Færre av våre administrativt ansatte vil få kveldsarbeid. Og selv om det da blir mulig å søke om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste er erfaringen at det ikke er så mange som ber om det. Vi tror det er helt marginale kostnader.

– Men med kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste … da blir det ikke lik lønn for likt arbeid?

– Dette er regulert etter kommuneloven. Jeg tror det er inntil fire tusen eller noe per dag. Så det er ikke sånn at skipsrederen tjener en million og studenten en hundrelapp.

Går ut over jobben

Det ser altså ut til å bli flertall for forslag om dagtidsmøter, men Høyre, de er mot. Thea Schjerven har sittet i arbeidsgruppa for Høyre, og peker på det ikke er fullt så enkelt som at dagtid er bra.

– Det er en avveining mellom det å ha en jobb og det å bruke tid på bystyrearbeid. Hvis du er heltidspolitiker vil det selvfølgelig være positivt å ha møtene på dagtid. For en fritidspolitiker vil det også gå ut over jobben, sier hun.

Thea Schjerven er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo (Oslo Høyre)

Hun påpeker at man har krav på kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, men det gjør jo ikke nødvendigvis at noen andre gjør oppgavene dine på jobben.

– Datteren min vil heller at jeg er borte på et møte, mens far er til stede, enn at jeg er til stede men opptatt med jobb, sier Schjerven.

Hun og Høyre ønsker heller at man ser på andre sider av bystyrets organisering enn bare tidspunktet for møtene.

– Et annet moment er at møter på kveldstid gjør at innbyggerne faktisk kan møte politikerne. Det er det heller ikke så mange som kan på dagtid, sier hun.

– Vi mener vi trenger en grundigere utredning. Vi ser at mange i etableringsfasen ikke ønsker å ta gjenvalg. Men det kan vel så mye være ønsket om å skaffe seg en karriere. Du har krav på fri, men du blir jo gjerne satset mer på hvis du faktisk gjør arbeidet på jobben, sier Schjerven.

