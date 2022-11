Atle Antonsen: – En trist og ubehagelig sak

I et lengre Facebook-innlegg beskriver Sumaya Jirde Ali en kveld da hun og venninnen var ute på byen for å hygge seg. En kveld som ble alt annet enn hyggelig, og som endte med at hun etter lang betenkningstid anmeldte Antonsen.

I Facebook-innlegget beskriver hun det hun opplever som aggressiv og rasistisk oppførsel fra Antonsen.

I en e-post til Dagsavisen bekrefter Atle Antonsen at saken er politianmeldt. Ute over det har han ingen kommentarer.

«Hei du. Dette er en trist og ubehagelig sak, men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå. Håper på forståelse for det. Atle».

