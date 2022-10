Gratis AKS gir dårligere tilbud: – Foreldre tar fjerdeklassinger ut av AKS i ren protest

Det fulgte lite penger med «gladmeldingen» fra byrådet om gratis kjernetid, ut til og med tredjeklasse, og nå også fjerde klasse fra neste skoleår.

– Det koster å drive AKS, sier Rune Pram Østby, som er forelder ved Rustad skole, sitter i driftsstyret, og også med i Østensjø Høyre, til Dagsavisen.

– En stor del av problemet dukket opp etter sommeren for skolene har ikke hatt forutsigbarhet i forhold til budsjettet. De aner ikke hva de har å rutte med når de skal lage budsjetter, og får ikke driftet på en forsvarlig måte, sier han.

Lite forutsigbart

Rune Pram Østby er oppgitt over at tilbudene nå i praksis reduseres.

På Rustad er det 250 elever på AKS hvorav 137 elever på 1., 2. og 3. trinn betaler «full pris» på 1.069 per måned, og 16 fjerdeklassinger fra oktober 2022. 83 barn har helt gratis plass, og resten har redusert betaling i forhold til inntekt.

– Det spesielle med Rustad skole er at det er mange familier med lav økonomi som ikke betaler noen ting for å ha barna på AKS. Dette gjelder som nevnt 83 barn ved skolen. Mindre foreldrepenger i forbindelse med at mange nå kun velger gratistilbudet, fører også til skrapa budsjetter, sier Rune Pram Østby til Dagsavisen.

– Med denne måten og gjennomføre «gratis AKS» på, kommer det mange flere barn uten foreldrepenger som igjen setter press på de ansatte og tilbudet. Hvis man skulle gjort noen grep burde man sett for seg en løsning med, gratis og full subsidiert heldagsplass, til familiene med lav inntekt, og redusert subsidieringen av plasser til familier med god inntekt, slik at de kan betale mer. Slik hadde ikke tilbudet blitt skadelidende, sier han.

Varsellamper

Varsellampene begynte å blinke, da foreldrene ved Rustad skole fikk beskjed om at skolematen på tirsdager utgår.

– En del foreldre syntes dette var snodig, siden 51 kroner per barn i måneden, er øremerket mat slik at de skal få et måltid på AKS hver dag. Etter at driftsstyreleder og administrasjonen hadde et møte for å gå igjennom budsjettet, ble det åpenbart for foreldregruppen at dette ikke er holdbart. Aktivitetstilbud og lønninger er skåret til beinet fra før, og uforutsigbarheten svekker tilbudet ytterligere, sier Pram Østby.

Det virker som om kommunen har glemt at det koster å drive, i iveren etter å tilby gratis AKS, — Rune Pram Østby,

Fra neste år kan også elever i fjerde klasse nyte godt av gratis AKS. Men nå betaler de full pris, som er på drøye 3.000 kroner.

– Jeg vet om foreldre som tar dagens fjerdeklassinger ut av AKS i ren protest. De føler at de finansierer AKS uten å få noe igjen for pengene de betaler inn hver måned, sier han.

Selv har han heldagsplass til sin sønn, og betaler 1.069 kroner i måneden.

– Selv er vi ikke blant lavinntektsfamiliene, og vi kunne gjerne ha betalt mer. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha så billig plass. Det virker som om kommunen har glemt at det koster å drive, i iveren etter å tilby gratis AKS, sier han.

– Foreldregruppen ved skolen reagerer på at forskjellene mellom skolene for lov til å vokse slik som de på denne måten gjør. En skole som Rustad, med de sosiodemografiske forholdene som råder, trenger ekstra tilskudd til drift av AKS. Denne politikken skjevfordeler, er urettferdig og rammer barna våre, sier Rune Pram Østby.

Rune Pram Østby sitter i driftsstyret ved Rustad skole. (Privat)

Han har selv en andreklassing ved AKS, og vil ha en førsteklassing der neste år.

– Han synes stort sett det er gøy å være på AKS, særlig når de kan spille fotball. Men det kan bli litt kjedelig til tider å bare løpe rundt og leke. Vi savner bredere tilbud som kunnskap, læring og ferdighetsbygging. Og ikke bare lek. Men dette er et resultat av mindre penger, sier han.

Stilt spørsmål

Aina Stenersen, nestleder i bystyregruppen til Frp i Oslo har engasjert seg i saken, og har skriftlig bedt byråd for kunnskap og opplæring, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) om svar på hvordan en skole som Rustad skal kunne drifte AKS forsvarlig under dagens forutsetninger.

Aina Stenersen, Frp. (Sturlason)

Brevet ble sendt mandag 17.oktober, og byråden har da to uker på seg til å svare.

– Selv om barna har gratis kjernetid/halvdagsplass må AKS ha like mange ansatte, like mange leker og utstyr og like mye mat. Utgiftene for AKS er de samme, men inntjeningen er mye lavere. AKS drives av foreldrebetaling og de må drive aktiviteten sin innenfor budsjettene sine. Tidligere år når AKS budsjettet ble laget, var det bare 1. trinnet som hadde gratis kjernetid, i 2023 blir det utvidet til 1.- 4. klasse, for alle uansett hva foreldrene tjener, sier Stenersen til Dagsavisen.

Byrådet må sette inn ekstra midler for å styrke AKS, og løse denne utfordringen, slik at ikke barna og de ansatte berøres. — Aina Stenersen, Frp

– Det er åpenbart at byrådet har ikke har skjønt hvordan finansieringen vil påvirke tilbudet til AKS. Byrådet må sette inn ekstra midler for å styrke AKS, og løse denne utfordringen, slik at ikke barna og de ansatte berøres, sier Frp-representanten.

Frp har sammen med de andre borgerlige partiene i bystyret fremmet sin egen finansieringsmodell.

– Vi sammen med Høyre, Venstre og KrF ønsker å tilby gratis AKS til alle familier med inntekt under en million kroner. Da en slik ordning krever at foreldre med god nok inntekt betaler selv, kunne kommunen effektivisert 165 millioner i 2022 og 195 millioner i 2023, penger vi blant annet ønsker å bruke til å styrke kvaliteten i AKS, som bedre mat, utstyr, flere ansatte og økt kompetanse, sier Stenersen.

Kutt

Rektor Heidi Kase ved Rustad skole bekrefter at stramme budsjetter fører til at de må kutte i matserveringen.

Vi strekker oss så godt vi kan innenfor de rammene vi har, og ja, de er annerledes enn for noen år tilbake hvor vi hadde økonomi til å leie inn eksterne aktører eller sende elever på kurs. — Heidi Kase, rektor Rustad skole

– Det som gjør at det er mindre penger enn tidligere er at før hadde alle elevene på 1.-3. trinn heltidsplass og det gjorde at vi fikk mer penger inn på oppholdsbetaling. De som nå ønsker heltidsplass betaler et mellomlegg mellom gratis kjernetid og heltidsplass, og det krever allikevel at vi har like mange ansatte, skriver rektor Heidi Kase i en e-post til Dagsavisen.

Rektor Heidi Kase ved Rustad skole. (Tove Birkeli)

– Vi strekker oss så godt vi kan innenfor de rammene vi har, og ja, de er annerledes enn for noen år tilbake hvor vi hadde økonomi til å leie inn eksterne aktører eller sende elever på kurs. Innenfor de rammene vi har tilbyr vi hver dag læringsstøttende aktiviteter, spesielt innenfor regning, lesing, ord og begreper, både med dyktige AKS-ansatte og med skolens miljøteam. Vi har mye fysisk aktivitet både utendørs og innendørs. Dette er aktiviteter som ikke koster altfor mye, og mange elever ønsker tid til frilek. Vi serverer mat fire dager i uken, men kuttet matservering en dag i uken på grunn av stramt budsjett, skriver hun videre.

Sosial utjevning

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), sier at de ser på dagens finansierings-modell.

Revidert Oslo-budsjett 2022 Oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Gratis deltidsplass i AKS bidrar til sosial utjevning fordi alle barn får delta i lek og læring, uavhengig av foreldrenes økonomi. Skolene får full kompensasjon for gratis deltidsplass i AKS. Det betyr at de mottar det samme per plass som de ville fått i foreldrebetaling før deltidsplass ble gratis. Vi er i ferd med å se på dagens finansieringsmodell, herunder blant annet forholdet mellom pris på heltid- og deltidsplass. Dersom det er behov for endringer er det noe vi vil vurdere, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.





