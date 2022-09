Allerede i juni sa Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud at hun ikke tok gjenvalg.

Rødt-politikere Dagsavisen har snakket med sier de ikke visste noe som helst før Eivor Evenrud torsdag informerte partiet om at hun trakk seg.

Det kom som lyn fra klar himmel.

«Long story short; Jeg har nettopp trukket meg som gruppeleder for Rødt Oslo, med umiddelbar virkning», skrev Eivor Evenrud på sin egen facebookside sent torsdag kveld.

Dette skjedde samme dag som Evenrud gikk hardt ut mot Rødts nominasjonskomité, som innstilte Siavash Mobasheri som hennes arvtaker, ifølge Aftenposten.

Som lyn fra klar himmel kom det også at Ylva Holm Torsteinson (34), som er foreslått på tredjeplass på Rødts liste i Oslo, utfordrer toppkandidaten Siavash Mobasheri.

De vil begge nomineres som nummer en.

Ylva Holm Torsteinson er i dag ansatt i aktivitetsskolen ved Teglverket skole, mens Siavash Mobasheri er bystyrerepresentant og leder av fylkesstyret i Rødt.

Hun avviser at det er noen sammenheng mellom at hun flagger sin egen politiske karriere og Eivor Evenruds avgang.

– Eivor sa tidlig ifra at hun ikke var aktuell for en nye periode. Men jeg har gitt nominasjonskomiteen innspill om at jeg ønsker å stå på førsteplass på Rødts liste, sier Ylva Holm Torsteinson på telefon fra Ramallah på Vestbredden, hvor hun er på tur som reiseleder for Palestinakomiteen, Faglig Utvalg.

Om jeg er overrasket over avgangen synes jeg er vanskelig å kommentere. — Ylva Holm Torsteinson (Rødt)

Hun fikk vite om Eivor Evenruds plutselige avgang rett før hun selv la det ut på Facebook.

– Om jeg er overrasket over avgangen synes jeg er vanskelig å kommentere, sier hun til Dagsavisen etter en kort tenkepause.

Videreføre

– Grunnen til at jeg vil ha topplassen er av flere grunner. Det handler om det feministiske perspektivet, og hvordan jeg ønsker å videreføre Rødts politikk, sier hun.

– Men noen maktkamp om topplassen er det ikke. Jeg har uttrykt ønske til nominasjonskomiteen om at jeg også ønsker den plassen, og har vært åpen om det hele tiden, sier hun.

Hun har bakgrunn fra skole og kommunal sektor, to områder som opptar henne spesielt.

– Jeg har yrkesbakgrunn fra kommunal sektor, som er dårlig betalt og har lav status. Som ansatt i aktivitetsskolen er jeg opptatt av barn og unges oppvekstvilkår i byen vår, sier hun.

– Jeg er også opptatt av internasjonal solidaritet, og da spesielt Palestina. Som jeg også mener hører hjemme i bystyret, sier hun.

– Ønsker du å trekke Rødt i en ny retning?

– Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg ønsker fortsatt en god dialog med de andre partiene på venstresiden, sier hun.

Nå er det opp til medlemmene i Rødt hvordan den endelige nominasjonslista blir seende ut, etter innspill fra de andre lokallagene.

– Nominasjonsmøtet er i november, og den endelige innstillingen kommer to uker før det, sier hun.

Dagsavisen har ikke fått tak i Siavash Mobasheri og Eivor Evenrud tross gjentatte forsøk fredag.

