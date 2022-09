Sexhibiton-leder hardt ut mot Rødt: – Legger kjepper i hjula for kvinner

– De staker ut et korstog mot stripping, og prøver å angripe kvinners selvråderett, sier Nils Ally, leder for den erotiske festivalen Sexhibition til Dagsavisen.

Tidligere denne uka skrev Dagsavisen at Siavash Mobasheri og Ylva Holm Torsteinson fra Oslo Rødt vil stanse stripping i Oslo. I et forslag om Oslo som strippefri by, ber Rødt byrådet om å sørge for at serveringssteder som har stripping som en del av sitt underholdningstilbud, blir fratatt skjenkebevilling i kommunen.

Dette vil de ha inn i forskriften for serverings-, salgs- og skjenkesteder. Forslaget skal sendes inn til byrådet innen utgangen av denne uka.

Siavash Mobasheri og Ylva Holm Torsteinson (R) vil at Oslo skal bli en strippefri by. (Rødt Oslo)

Kjepper i hjula

De vil også sørge for at det ikke gis ut ambulerende skjenkebevilling til arrangementer med stripping og erotisk dans. Mobasheri brukte Sexhibition som eksempel. Festivalen ble arrangert for 26. gang i Oslo i slutten av august i år, og den byr på alt fra erotiske sceneshow til stander med sexleketøy. Den holdes på Rockefeller scene i Oslo sentrum.

– På festivalen foregår det både stripping og andre typer kvinneundertrykkende underholdning. Sexhibition får innvilget skjenkebevilling av kommunen hvert år, og det ønsker vi å hindre at de får i framtida, sier Torsteinson.

Sexhibition er blitt arrangert 26 ganger. Her fra 2010. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Sexhibition-sjef Nils Ally, reagerer sterkt på Rødt sitt forslag.

– De legger kjepper i hjula for kvinner som har valgt en vei som disse moralistene ikke liker. De har tydeligvis ingen respekt for samfunnets frihet, sier han.

Ingen moralsk innvirkning

Når det gjelder selve forslaget om å nekte skjenkebevilling, er han ikke like brydd.

– Det ville ikke spilt noen rolle for Sexhibition, for vi har ingen inntekter fra alkoholservering, sier han.

Sexhibition arrangeres på Rockefeller. Dersom de ikke får servere alkohol under festivalen, antar Ally at han blir nødt til å finne andre lokaler.

– Men skjenkebevilling har ingen moralsk innvirkning. Folk kan fortsatt strippe, sier han.

Dagsavisen har foreløpig ikke har lyktes i å få en kommentar fra Rockefeller.

Alle velkommen

Ally har organisert Sexhibition hvert år siden 1995. Han beskriver festivalen som imøtekommende for alle legninger.

– På Sexhibition kan man føle seg bekvem akkurat som man er. Det eneste du må være klar over er at du kan treffe på andre folk med en annen legning enn deg selv. Hvis du ikke aksepterer andre mennesker, er ikke Sexhibition det rette stedet for deg, sier han.

Hvorfor skal Rødt plutselig finne på at dette er moralsk uriktig? — Nils Ally, leder for den erotiske festivalen Sexhibition

Han legger til at ingen trenger å oppsøke verken strippeklubber eller erotiske festivaler dersom de ikke vil.

– Du vandrer ikke akkurat innom en strippeklubb ved et uhell, og dersom du gjør det og ikke trives, er det bare å dra. Ingen tvinger deg til å bli værende.

Ingen skjenkebevilling i Bergen

Ally sier han legger mye vekt på frihet, og stiller seg undrende til hvorfor noen vil innskrenke den.

– I land i hele Europa har mennesker frihet til å ta egne valg. Uansett om du er mann eller kvinne, hvilken legning eller bakgrunn du har. Det er en grunnleggende verdi. At enkelte byer i Norge har et styresett som har tråkket på kvinners frihet synes jeg er direkte hårreisende.

Han viser til at flere storbyer i Norge har gått til kamp mot strippeklubber, blant andre Trondheim og Bergen. I fjor vedtok den rødgrønne flertallskoalisjonen i Trondheim at byens eneste strippeklubb skulle nektes skjenkebevilling, men tingretten ga vedtaket tommel ned, ifølge rett24.

I 2016 vedtok bystyret i Bergen at steder som har «stripping, toppløsservering og lignende som del av underholdningstilbudet/driftskonseptet» ikke lenger skal få skjenkebevilling.

– Det er skremmende at det i Norge, som kaller seg et demokratisk land, finnes styresett som føler seg moralsk pliktig til å ta slike valg. De setter sin egen moral i førersetet og gir ikke andre friheten til å ha sin moral og sine verdier, sier Ally.

Vrangforestillinger

Ally mener norske politikere heller burde være opptatt av å tilrettelegge for at strippeklubber og erotiske arrangementer gjennomføres og driftes på etisk riktig vis.

– Hvorfor skal Rødt plutselig finne på at dette er moralsk uriktig? Det kommer ofte påstander om mørke bakmenn, men de har aldri bevist at det faktisk skjer. Det er bare en påstand på lik linje med at julenissen finnes. Det betyr ikke at det er sant bare fordi politikerne sier det.

– Ærlig talt. Sexhibition er drevet av én mann, og det er meg. Jeg trasker da ikke rundt omkring i ulike land for å finne ut hvem jeg skal tvinge til å opptre på festivalen min?

– Men kan du forstå at noen forbinder slik type nakenhet og seksualitet med undertrykkelse?

– Har du et trangsyn og vrangforestillinger på dette med nakenhet, vil du automatisk se på det slik, men vi lever i Vesten, og samfunnet har kommet langt forbi den middelalderske tvangstrøya. Mange i samfunnet har et fint forhold til seksualiteten sin, og – ikke minst – veldig aksepterende holdninger overfor hverandre.

Dette er forslaget til Rødt

Bystyret ber byrådet sørge for at serveringssteder som har stripping, toppløsservering eller lignende som del av underholdningstilbudet eller driftskonseptet vil bli fratrukket tildelt skjenkebevilling i Oslo kommune.

Bystyret ber byrådet endre forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune slik at det ikke vil bli tildelt skjenkebevillinger til steder som har stripping, erotisk dans, toppløsservering eller lignende som del av sitt underholdningskonsept. Det skal heller ikke tildeles ambulerende skjenkebevilling til arrangementer hvor det foregår stripping, toppløsservering eller lignende.

