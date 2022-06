Riksantikvaren vil frede jødisk gravlund

Minnesmerket «Sted for erindring» er et er et minnesmerke over de 773 norske jødene som ble deportert til dødsleiren Auschwitz i 1942 og 1943. Kunstverket er utført av den britiske skulptøren Antony Gormley på oppdrag fra staten. Minnesmerket ble avduket 25. oktober 2000. (Anette Karlsen/NTB)