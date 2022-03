Lyser opp kulturbygg i sympati med Ukraina

Onsdag og torsdag skal flere kulturbygg og scener i Norge lyses opp med det ukrainske flagget, for å markere solidaritet med det okkuperte landet. Det er ikke satt et fast tidspunkt for når på dagen lyssettingen skal foregå.

– Selve initiativet kommer fra oss gjennom enkelte av våre medlemmer. Solidariteten med befolkningen i Ukraina har stor oppslutning over hele landet, og fra flere av våre fagforeninger, sier direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) til Dagsavisen.

Å lyse opp kulturbygg er et grep som har vært tatt i bruk tidligere, og det er en veldig effektiv og visuell måte å sende et budskap på. — Morten Gjelten, direktør NTO

Initiativ fra Operaen

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst.

– Å lyse opp kulturbygg er et grep som har vært tatt i bruk tidligere, og det er en veldig effektiv og visuell måte å sende et budskap på, sier Gjelten.

– Det er viktig å understreke at dette er en solidaritetserklæring, men det må følges av mange andre vurderinger og konkrete aksjoner. Da lener vi oss mot de profesjonelle aktørene, legger han til.

Direktør i NTO, Morten Gjelten. (Brian Cliff Olguin)

Ingen å overbevise

– Hvor viktig kan en sånn markering som dette være for å rette søkelyset mot Ukraina?

– For øyeblikket så er det ingen opinion å overbevise. Det er allerede en massiv fordømmelse av Russlands invasjon. Men, alle de små aksjonene vi ser verden over kan bety noe. Man skal ikke overvurdere eller gjøre det mindre enn det er, dette er en markering, og intet mer eller mindre. Men denne markeringen kommer helt sikkert til å bli fulgt opp av mer konkrete aksjoner og markeringer på kulturinstitusjonene, sier NTO-direktøren.

– Hvor mange kulturinstitusjoner og scener skal delta?

– Dette er bare en anbefalt markering fra vår side, så det er ikke noe vi administrerer. Men jeg er spent på å se hvor mange som bli med, sier han.

Tirsdag ettermiddag bekrefter både Operaen og Munch-museet at de skulle være med på markeringen.

Operaen i Bjørvika vil bli lyst opp fra klokken 18.00 i morgen, til fredag klokken 10.00, opplyser Operaen til Dagsavisen.

Deichman i Bjørvika har ingen planer om å lyssette sitt bygg, men de hadde en «stillemarkering» til støtte for Ukraina på alle sine bibliotek mandag.

Også andre kulturinstitusjoner rundt om i landet vil vise sin støtte, og blant annet så har Kilden teater og konserthus i Kristiansand, Nordland Teater i Mo i Rana, og Den Nationale Scene i Bergen lyssatt sine bygg.

– Kilden teater og konserthus i Kristiansand ble allerede kvelden fredag 25. februar lyssatt i det ukrainske flaggets farger etter initiativ fra ansatte og ledelse i Kilden. Ønsket om å arrangere en spontan solidaritetsmarkering for det ukrainske folk med lyssetting, en kvartett fra Kristiansand symfoniorkester og opplesninger, samlet rundt 200 personer, opplyser kommunikasjonsmedarbeider Kjetil Nordhus til Dagsavisen.

Kilden teater og konserthus i Kristiansand lyste opp i de ukrainske farger fredag kveld. (Lars Gunnar Liestøl)

Rogaland Teater i Stavanger har ikke mulighet til å lyssette sitt teaterbygg.

– Vi har ikke den teknikken som skal til, sier informasjonssjef Pernille Kaldestad til Dagsavisen.

– Men vi vil vise vår støtte til Ukraina ved å flagge. Vi har også forandret logoen vår til de ukrainske farger, sier hun.

I Bergen lyssatte Den Nationale Scene (DNS) opp sitt teaterbygg sist fredag.

Den Nationale Scene i Bergen ble lyssatt i de ukrainske farger sist fredag, og vil gjenta det, sammen med andre kulturbygg onsdag og torsdag. (Den Nationale Scene)

– Vi planlegger å lyssette DNS med de Ukrainske fargene i morgen og torsdag, og da sammen med andre kulturinstitusjoner markere støtte og solidaritet med Ukraina.

DNS lyssatte også huset fredag 25. februar, skriver markedssjef ved Den Nationale Scene, Helga Magnussen i en e-post til Dagsavisen.

Krigen Russland har satt i gang, har gitt ringvirkninger over hele verden, og støtten til Ukraina har vokst seg enorm.

– Vi gjør dette fordi vi representerer arbeidsgiverne i sektoren, og vi ønsker å vise at vi tar denne saken på alvor. Flere av våre arbeidsgivere har både ukrainske, russiske og andre rammede medarbeidere og ta vare på. Både i Norge og i de rammede områdene. Det krever at vi tar diskusjoner om boikott på alvor. Det er mange russiske kunstnere som har tatt sterkt avstand fra krigen, og vi er ikke sikre på at boikott er den beste løsningen, sier han og viser til lignende diskusjoner i idretten, sier Gjelten.

Russiske kunstnere

NTO er også i dialog med norske myndigheter om hva som blir den offisielle politikken og holdningen til samarbeid med kunstnere fra Russland framover.

– Det er også enkelte kunstnere fra Russland som har tatt tydelig avstand fra krigen, og som vi må ta vare på. Det er mange modige stemmer der som har gått ordentlig tydelig ut mot det russiske regimet, og vi krysser alt vi har av fingre for at de ikke blir straffet for det. Dette er alvorlige , som vi må behandle grundig, sier Gjelten.

– Vi er, sammen med våre søsterorganisasjoner i andre land, først og fremst forferdet over hva som foregår på bakken i Ukraina. Vi ønsker å vise vår støtte til dem, og vi ønsker også å holde kontakten med og sikre friheten til russiske kunstnere som våger å være kritiske til eget regime. En boikott må diskuteres grundig før man lander på konklusjoner. Dette er krevende tider som krever både tempo og ettertanke.

– Hva slags aksjoner ser dere for dere framover?

– Kulturinstitusjonene våre er viktige demokratiske fellesarenaer og har vært tatt i bruk til markeringer bestandig. Vi ser for oss at det kommer flere lokale initiativer og aksjoner framover, for alle de som ønsker å bidra lokalt.

