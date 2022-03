Ukrainas ambassade: – Mange nordmenn er villige til å dra til Ukraina for å kjempe

– Vi har fått mange spørsmål fra nordmenn om dette. Og vi vet at mange nordmenn er villige til å dra til Ukraina for å kjempe, sier en ikke navngitt pressesekretær ved Ukrainas ambassade i Oslo til Klar Tale.

Pressesekretæren sier at folk begynte å ta kontakt torsdag i forrige uke, men har ikke nøyaktige tall på hvor mange som så langt har henvendt seg med spørsmål rundt å bidra i krigen for Ukraina.

De henviser dem som tar kontakt, videre til riktige myndigheter i Ukraina.

Presidenten ba om hjelp fra europeere

Fredag i forrige uke ba president Volodymyr Zelenskyj europeere med kamperfaring om slutte seg til de ukrainske styrkene for å kjempe mot Russlands invasjon.

– Om du har kamperfaring, og ikke vil se på deres politikeres ubesluttsomhet, kan du komme til landet vårt og bli med oss i forsvaret av Europa, som er svært viktig akkurat nå, sa Zelenskyj.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ba på sin side nordmenn som vurderer å reise til Ukraina for å kjempe, om å tenke seg grundig om.

– Jeg skjønner at de diskusjonene oppstår, men krig er dramatisk. Vi skal ta godt vare på vårt forsvar. Det er et organisert forsvar sammen med Nato, sa Støre til TV 2.

Ikke ulovlig

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen sa i forrige uke til Forvarets forum at det ikke er ulovlig for nordmenn å slutte seg til en fremmed stats hær.

– Det som er kriminalisert, er virksomhet som kan svekke forsvarsevnen til Norge eller allierte, sa hun.

Sky News melder tirsdag at flere hundre briter har meldt seg for å kjempe for Ukraina.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen