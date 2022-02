Hygge-TV i Russland? Umulig, ifølge ny film

– Planen var egentlig å starte en uavhengig kultur- og underholdningskanal på russisk TV. «Dozjd», eller «den optimistiske kanalen», skulle være gladere, mer kulturell. Men det gikk ikke et år en gang, før Dozjd ble fanga i alvorlige nyhetshendelser, og måtte ta politiske veivalg, sier Ketil Magnussen til Dagsavisen.

Han er programsjef ved Human internasjonale dokumentarfilmfestival, som pågår i Oslo nå.

Bombe og valgfusk

En av filmene på årets festival, heter «F@ck This Job». Den forteller historien om Natalija Sindejeva og TV-kanalen Dozjd, regissert av en journalist som selv arbeidet der i oppstarten, Vera Krisjevskaja.

Dokumentarfilmskaper Vera Krisjevskaja følger kanalgründer Natasja Sindejeva i «F@ck This Job». Alltid med Putin i bakgrunnen. (Human)

Natalija Sindejeva fikk ideen til Dozjd i 2008. Hun ville det skulle være en optimistisk, hyggelig TV-kanal med kultur- og underholdningsstoff. Sendingene startet våren 2010. Som så ofte i dagens Russland, blir fortellingen om Dozjd kjapt en historie om ytringsfrihetens kår i landet:

– Da en bombe drepte 37 mennesker og skadet 173 ved Domodedovo internasjonale flyplass utenfor Moskva i januar 2011, var Dozjd opprinnelig den eneste TV-kanalen som dekket hendelsen. De dekket også påstandene om valgfusk i parlamentsvalget i 2011, og de langvarige demonstrasjonene etterpå, igjen som ett av få russiske medier, sier Magnussen i Human.

«Agenter»

Med andre ord ble det mer og mer tydelig at det ikke var mulig for Dozjd å være en «optimistisk kulturkanal», slik Natalija Sindejevas opprinnelige plan hadde vært. I stedet ble Dozjd en uavhengig aktualitets- og nyhetskanal som dekker det som faktisk skjer i Russland.

– I dag er de sannhetssøkende journalistene i Dozjd stemplet som «utenlandske agenter». Kanalen får ikke sende via kabelnettverket, men må oppsøkes på nett. Det fins andre uavhengige medier i Russland, men det er trykte publikasjoner. Dozjd er eneste uavhengige kanal med levende bilder, forklarer festivalprogramsjef Magnussen.

Arrestert på jobb

«F@ck This Job» følger journalistene gjennom en berg-og-dal-bane av opp- og nedturer. Flere ganger er kanalen på randen av økonomisk ruin. I tillegg kommer journalistenes elendige arbeidsforhold, der trusler og sensur er en del av hverdagen.

– Journalistene blir stadig arrestert for å ha vært til stede på demonstrasjoner. Kontorene er blitt raidet flere ganger. De føler helt klart presset. Risikoen for kritiske journalister i Russland er svært høy. De vet at de kan bli straffeforfulgt for å mene noe regimekritisk, sier Ketil Magnussen.

Besøk avlyst

I forbindelse med filmvisningen av «F@ck This Job» tirsdag, håper han å få gjennomført den planlagte samtalen mellom Dozjds sjefredaktør Tikhon Dzjadko, og Helsingforskomiteens fagsjef for menneskeretter i Europa, Berit Lindeman. Den opprinnelige planen var at Dzjadko skulle besøke Oslo. Slik ble det av åpenbare grunner ikke:

– For det første er det stor usikkerhet rundt inn- og utreise for russere nå. For det andre jobber alle i Dozjd nå på spreng med å dekke krigen i Ukraina. Men vi håper å få Tikhon Dzjadko på videolenke direkte, så han kan fortelle både om bildet «F@ck This Job» tegner av Dozjd, og om situasjonen i Russland og Ukraina akkurat nå, sier Ketil Magnussen.

Fra skyttergraven

En annen film på Humans program ble også enda mer aktuell enn programsjefen opprinnelig forventet.

Dokumentarfilmen «Trenches» er regissert av krigsjournalist Loup Bureau, og viser hverdagslivet i skyttergravene i Donbass i Øst-Ukraina før invasjonen.

– Bureau filmet før invasjonen, men gir et nært bilde av livet i en skyttergrav, mens det hele tida er trefninger i øst. Man kommer veldig tett på de ukrainske soldatene – unge menn som helt sikkert er i krigshandlinger nå, sier Magnussen.

Elitesoldat

I forbindelse med visningen av «Trenches» ved Human internasjonale dokumentarfilmfestival på Vega Scene, blir det to arrangementer.

Tirsdag holder en norsk elitesoldat en introduksjon om hvordan det er å være på frontlinjen, i samarbeid med filmfestivalen Mirage.

Torsdag samtaler seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, med sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, om spillet om Ukraina. Ordstyrer der er russlandsviter og tegneserieskaper Kristian Krogh Sørensen.

