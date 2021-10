På taket er det anlagt en gedigen takhage, på hele 7.000 kvadratmeter, eller like stor som en fotballbane.

– Grøntarealene er på 5.000 kvadratmeter, hvorav 3.000 er dyrkbart, forklarer forvaltningsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring AS, Richard Groven, som eier Økern Portal til Dagsavisen.

Her kan du finne igjen dine gamle bildeler, eller colaboksen du drakk for noen år siden. — Richard Groven, Oslo Pensjonsforsikring AS

– Her finnes Nord-Europas største spiselige tak. I tillegg kommer bikuber, sitteplasser, treningsfasiliteter og en egen løpebane, sier han.

Visjonen har vært å skape et bærekraftig fellesskap for næring og nærmiljø, og at dette har vært førende i alle valg undervegs i prosjektet, som har en prislapp på rundt to milliarder kroner.

Dronefoto av Økern Portal. (Stema Rådgivning)

– 75 prosent av fasaden er gjenbrukt aluminium. Så her kan du finne igjen dine gamle bildeler, eller colaboksen du drakk for noen år siden, sier Groven.

Løpebane

Takhagen og spisestedene vil være åpent for alle, ikke bare de som har sitt daglige virke i bygget.

– Vi håper takhagen vil bli en ny destinasjon i Oslo. Den vil være åpen for alle, og spisestedene i Økern Portal vil bruke frukt, urter, og grønnsaker som dyrkes fram på taket av bygget. Vi kaller det ikke for kortreist mat, men for ureist mat, sier Richard Groven med et smil.

Forvaltningsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring AS, Richard Groven. (Tobias Mandt)

– I tillegg til spisestedene har vi også treningssenter og frisør. Vi ønsker å gi noe tilbake til nærmiljøet, og at bygget skulle bli noe mer enn bare et kontorbygg på dagtid, sier han.

Takhagen vil også være en arena for kunnskapsformidling.

– Vi har et eget samvirkelag som består av mennesker i lokalmiljøet. De dyrker og lærer om urbant landbruk sammen med vår bybonde Liv Opsahl i sommerhalvåret. I tillegg inviteres barnehager og skoler opp til taket, sier Groven.

Takhagen vil være åpen noen uker til før det stenges ned for vinteren, og åpnes igjen i mai neste år.

Torsdag var det storslått åpning av nybygde Økern Portal, med smaksprøver fra de ulike spisestedene, konsert, taler og ikke minst snorklipping av byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stod for åpningen av Økern Portal torsdag. (Oslo Pensjonsforsikring AS)

– Her utvikles et levende byområde, med nye moderne boliger, kulturtilbud, næringsliv, møteplasser og arbeidsplasser. Økern er et viktig satsingsområde for byrådet, og Økern Portal kommer til å spille en viktig rolle i hjertet av byområdet som utvikles her, sa byrådslederen under sin åpningstale.

Øker har vært under en enorm utvikling de senere år, men noen få hundre meter unna Økern Portal står fortsatt gamle Økern senter fra 1969, med en 18 etasjers høyblokk som en mørk plett. Nedlagt og forlatt. På det meste var det over 30 butikker på senteret.

Planene for senteret har vært mange og dyre og har hele tiden blitt nedskalert. Det har vært snakk om Norges største kjøpesenter, badeland og kino. Hva som faktisk vil bli noe av er uklart, men blokka skal ikke rives.

3.000 arbeidsplasser.

Men selv ikke gamle Økern senter greide å kaste skygger over åpningen torsdag, som ble en fest for inviterte og de mange som bare kom for å ta en titt og få seg noen smaksprøver fra restaurantene.

Inngangen til Økern Portal, hvor blant annet det finnes ni forskjellige spisesteder. (Tobias Mandt)

Hele bygget er på 80.000 kvadratmeter, og 3.000 mennesker vil ha sin arbeidsplass her.

Mat- og drikketilbudet, hvor man finner alt fra italiensk pizza og pasta til asiatisk, vegetarretter og burger, er samlet i Paviljongen, som omkranses av grøntarealer og moderne kontorlokaler.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra de som arbeider i bygget om at det føles som de er ute på byen i lunsjpausen. Det er helt klart en annen atmosfære her enn i en tradisjonell kantine, sier Groven.

Neste sommer vil også Radisson RED står klart med sitt nye hotell med 200 rom, konferansefasiliteter og skybar.

