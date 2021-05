Politiet har fått mange tips etter postkontorranet i Oslo

– Vi jobber fremdeles med informasjonsinnhenting og har så langt ingen mistenkte eller pågrepne i saken, sier seksjonsleder Kenneth Wilberg i etterforskningsseksjonen organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var i 9.30-tiden lørdag at postkontoret på Etterstad i Oslo ble ranet av tre menn. Da de ansatte kom på jobb lørdag morgen, ble de truet med våpen av de tre mennene før de ble påsatt håndjern. Mennene kom seg unna med det politiet omtaler som «et mindre pengebeløp» i det man antar er en mørk Nissan Note med stjålne skilter.

Mennene beskrives som av østeuropeisk opprinnelse.

[ Ingen pågrepet etter væpnet ran på postkontor i Oslo ]

Har mottatt mange tips

Politiet gikk lørdag ut med overvåkingsbilder av de tre mennene. Saken ble også omtalt på TV 2-programmet «Åsted Norge» mandag kveld.

– Totalt har vi nå mottatt rundt 30 tips fra publikum, og vi undersøker disse, sier Wilberg.

Politiet bruker nå relativt store ressurser på etterforskningen av ranet. Tirsdag jobber rundt ti personer med etterforskningen, ifølge Wilberg.

Sjeldne ran

Det er i disse dager sjelden at postkontor i Norge blir ranet. Posten sa lørdag til Avisa Oslo at forrige gang var i 2018, og at det før det var mange år siden sist.

Årsakene kan være at det oppbevares langt lavere pengebeløp på postkontorene enn tidligere, og at de er bedre sikret mot ran.

– Hva sier det om profesjonaliteten i ranet, Wilberg?

– Det er todelt. På den ene siden har de klart å komme seg inn, så de har gjort noen forberedelser. De har også gått til anskaffelse av håndjern, truet med våpen og kommet seg unna, så dette kan være noe de har gjort før. Samtidig kan det at de fikk med seg et relativt lite pengebeløp, tyde på det motsatte.

[ Postkontor i Oslo ranet ]