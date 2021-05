Ungdommer siktet for voldtekt av jente i solarium i Oslo

Ifølge Document.no er de siktede i alderen 16–17 år.

Overgrepene skal ha skjedd 12. april, opplyser politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi hadde en aksjon i forrige uke der alle fem ble pågrepet samtidig, så de ikke skulle samordne forklaringer, sier Hatlo.

Det var familien til jenta som anmeldte saken, og de fem ble pågrepet med bakgrunn i hennes forklaringer og overvåkingsbilder, ifølge politiadvokaten.

Tre av de siktede erkjenner ikke straffskyld, mens forsvarerne til de to siste ikke har ønsket å kommentere saken overfor Document.no.

Ingen av tenåringene er framstilt for varetektsfengsling, dels på grunn av alderen og dels fordi politiet mener faren for bevisforspillelse er liten etter at de er avhørt.

