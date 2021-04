Bok: Politiet mener Hagen bestilte drap på kona

I en bok om etterforskningen av Anne-Elisabeths Hagens forsvinning på Lørenskog, skriver TV 2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim hva slags rolle politiet mener ektefellen Tom Hagen har hatt.

I en ny bok som skal gis ut på Gyldendal i mai, skriver forfatterne at politiet mener Tom Hagen mest sannsynlig hadde rollen som bestiller av drapet på kona. Mens Tom Hagen selv var på jobben den 31. oktober 2018 kan en eller flere medhjelpere ha begått ugjerningen, står det i boka.

Etter at Anne-Elisabeth Hagen var borte mener politiet at Tom Hagen selv hadde vært med på å vaske, rydde og rigge åstedet etter at han kom hjem fra jobb, skriver forfatterne.

Tom Hagen reiste hjem klokken 13.30 den dagen etter at han ikke fikk tak i Anne-Elisabeth Hagen. Klokken 14.08 ringte han politiet og fortalte at ektefellen var borte og at han hadde funnet et brev om løsepenger på en stol i gangen.

Øst politidistrikt har ikke kommentert opplysningene i boka. Hagens forsvarer Svein Holden reagerer på opplysningene og sier til TV 2 at det ikke er fnugg av bevis i etterforskningsdokumentene om at Tom Hagen har medvirket.

– Han har således ikke noen rolle i saken utover å være et vitne, sier Holden.

Politiet har siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap, og har ikke frafalt denne siktelsen selv om Høyesterett i mai i fjor stadfestet Eidsivating lagmannsretts kjennelse om å løslate 70-åringen fra varetekt fordi mistankegrunnlaget var for svakt. (NTB)

