Raymond Johansen: – Vi er på oppløpssiden av en maraton, og det er lett å snuble nå

Denne uken ble det innført rødt nivå på skoler i hele Oslo, og onsdag ble det iverksatt massetesting av elever på Stovner videregående skole. Målet er å koronateste samtlige elever en gang i uka.

Håpet er å kunne holde de videregående skolene i Oslo mer åpne for elever. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kan ikke svare på om dette markerer starten på slutten.

– Det er lett å snuble nå

– Vi må innse at det tar en stund før vi er ferdig vaksinert. Vi er på oppløpssiden av en maraton, og det er lett å snuble nå. Noe jeg har lært gjennom det siste året, er at det dukker opp mye rundt neste sving, sier han til NTB.

Årsaken til at akkurat Stovner ble valgt ut til massetestingsprosjektet, er at bydelen har opplevd mye smitte. Viser det seg at forsøket fungerer, så vil testtilbudet bli aktuelt for flere skoler i byen.

– Det er en gigantisk logistisk operasjon. Viser det seg å være vellykket og lett å gjennomføre, så ruller vi ut dette tiltaket til andre videregående skoler. Det å teste er en forutsetning for å avdekke smitte. Og jo mer du avdekker, jo mer kan du ha åpent. Det er logikken. Jeg har store forventninger til at vi kan ha skolene mer åpne, sier byrådslederen.

Ny testmetode

Ved massetestingen blir det brukt en ny testmetode. Den nye testen innebærer at elevene får utdelt et test-kit som de skal ta med seg hjem. Det de skal gjøre når de skal ta prøven, er å avlevere en spyttprøve i et reagensrør.

– Jeg synes det var veldig enkelt, sier elev Salam Abulrazak (17) ved Stovner videregående skole etter at hun gjennomførte testen.

Hun forteller at det er stor forskjell på denne testen og den hun har tatt tidligere, som innebærer en lengre Q-tip i både nese og munn. Denne var mye mer behagelig.

– Først var det litt utfordrende, men vi har en app som veileder oss. Det var lett å lære seg, forteller hun.

Abulrazak er samtidig positiv til massetestingen ved skolen. Hun forteller at det siste året har vært preget av mye hjemmeskole og karantener.

– Jeg tror dette er veldig positivt for hverdagen min, dette vil jo gi en mulighet til å gradvis komme tilbake på skolen, sier hun.

Viktig med tett kontakt med personell og elever

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) håper at prosjektet kan skape en større grad av trygghet for elevene og lærerne ved skolen. På sikt ønsker hun også at alle videregående skoler i Oslo skal omfattes av tiltaket. Samtidig er massetestingen kun et prøveprosjekt, så muligheten for at det ikke fungerer er til stede.

– I verste fall blir det for dårlig oppslutning og for komplisert. For å unngå det, så blir det viktig å ha tett kontakt med undervisningspersonell og ikke minst elevene. Har vi det, så håper vi at prosjektet vil fungere, sier hun til NTB.