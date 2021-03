Oslo innfører inntauingsgebyr for elsparkesykler

Gebyret skal etter planen vedtas innført i bystyremøtet onsdag kveld, skriver NRK.

– Bymiljøetaten har i dag store kostnader og bruker mye tid på å samle inn henslengte elsparkesykler, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Hun mener det er rimelig at man tar gebyr for opprydningsjobben, når utleieselskapene kan tjene store penger på å bruke offentlig grunn. Fra før har Bergen innført inntauingsgebyr, som riktignok ikke er et fastsatt beløp som i Oslo.

Utleieselskapet Voi vurderer å sende regningen for inntauingene videre til brukerne.

– Vi vil vurdere å utestenge de som parkerer feil, fra å låne en elsparkesykkel. I tillegg vil vi vurdere å sende inntauingsgebyret videre til brukeren, sier Norges-sjef i Voi, Christina Moe Gjerde.

