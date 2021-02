Byrådspartiene stopper ikke utkastelse av barnefamilie

Byrådspartiene Ap, SV og MDG er blant annet enige om å støtte disse forslagene foran dagens bystyremøte:

Å kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert mulighetenen for startlån på nytt, gjøre en generell vurdering av inntektsgrensene og rutiner for utkastelse, og vurdere midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier så lenge koronapandemien pågår.

Saken blir behandlet som siste sak på onsdagens bystyremøte.

Skapt mye engasjement

Men byrådspartiene støtter ikke forlaget om å reversere utkastelsen av barnefamilien. Det gjør heller ikke Høyre, Frp eller FNB.

– Denne familien er ikke unik. Hvert år er det 172 utkastelser fra kommunale boliger, sier gruppeleder i Høyre, Anne Haabeth Rygg.

Saken om familien på sju som er kastet ut av en kommunal leilighet i Oslo, har skapt stort engasjement denne helgen. Bakgrunnen for at familien ikke lenger kunne bo i en kommunal bolig, er at familiefaren har tjent 15.000 kroner mer enn grensen for å ha rett på slik bolig. Det var TV 2 som først omtalte saken.

Reagerer sterkt

Gruppeleder for Senterpartiet i bystyret, Bjørg Sandkjær, reagerer på at byrådet overkjører lokalpolitikerne i bydel Gamle Oslo, som har vedtatt at ingen skal kastes ut av kommunal bolig under pandemien.

– Jeg reagerer sterkt på at lokaldemokratiet overkjøres i denne saken og mener at bydelene må stå fritt til å bestemme dette selv. Det er de som har ansvaret for tildeling av kommunale boliger, sier Sandkjær til NTB.

Partiet hennes, sammen med R, V og KrF fremmer forslaget om at utkastelsen av barnefamilien skal oppheves inntil en gjennomgang av regelverket for kommunale boliger er gjennomført.

Venter på behandling av klage

Barnefamilien har fremdeles en siste klage som fortsatt er under behandling. Den gjelder avslag på ny søknad om kommunalbolig.

Bydel Gamle Oslo har registrert 3.000 vanskeligstilte husstander som enten har kommunale boliger eller får bostøtte for å leie privat. 46 husstander står i kø for å få kommunal bolig i bydelen, 16 av dem er barnefamilier, skriver VG.

