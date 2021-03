Koronakrise i barnehage skapte reaksjoner: Nå blir foreldrene hørt

– Vi er glad for en midlertidig løsning nå har kommet på plass, da situasjonen var prekær.

Det sier forelder Kari Torbjørnsen, etter at de fikk nyheten om at avdelingen Frisk Bris i Hammerfestgata barnehage har fått tilgang til et lokale hvor barna kan få oppholde seg inne. Dette kom etter en sak Dagsavisen skrev om tidligere, hvor foreldrene hadde fått nok av å sende barna i barnehagen med dårlig samvittighet.

Avdelinga har et lokale på kun 14 kvadratmeter til 17 barn og tre ansatte. Grunnen til at de har såpass sparsommelig med innearealer er at de er basert på å være mye ute på tur, museums- eller biblioteksbesøk. Men med koronastengte tilbud har barna måttet oppholde seg mye ute i vind og vær, og hverdagen er blitt vanskelig.

– 29.januar fikk vi beskjed fra seksjonssjefen via styrer i barnehagen, om at vi kunne benytte lokalene til Samisk barnehage i Tøyenparken fram til sommeren, forteller Torbjørnsen.

Forelder Kari Torbjørnsen er fornøyd med ny kriseløsning. Foto: Marthe Knutsen

Frisk Bris holder vanligvis til i Sofienbergsparken i bydel Grünerløkka øst i Oslo, men nå skal de altså få benytte seg av et større inneareal, slik at det blir mulig å overholde smittevern og holde varmen gjennom vinteren. De må imidlertid deles inn i korhorter, og rullere på bruk av lokalene.

– Det er tydelig at press og oppmerksomhet rundt saken kan føre til handlingsvilje, sier Torbjørnsen.

Nå skal bydelsutvalget be bydelsadministrasjonen om å tilrettelegge slik at Frisk Bris får tilgang til egnede lokaler i bydelen så lenge koronapandemien pågår. Torsdag skal leder for oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen i bydel Grünerløkka, Jane Vogt Evensen (SV) legge fram forslag til vedtekter.

– Slik situasjonen har vært er på ingen måte holdbar.

Politikeren forteller at hun ikke var kjent med saken før onsdag sist uke.

– Jeg ble litt sjokkert da jeg hørte om saken forrige uke. Dette skulle blitt tatt tak i for lenge siden. Det er trist at foreldrene på eget initiativ måtte si ifra om dette, sier hun.

Evensen oppfordrer andre i lignende situasjoner om å ta kontakt med bydelen:

– Bydelen har tydelig ikke vært oppmerksom på hvordan det har vært. Vi bydelspolitikere er ofte avhengige av tips og informasjon fra befolkningen for å få full oversikt, og deretter ta tak i problemet. Jeg er veldig takknemlig for at foreldrene har tatt kontakt så vi får løftet saken videre. Nå ønsker vi å se på om andre kan være i samme situasjon.

Leder for Oppvekst-, Miljø- og Kulturkomiteen i bydel Grünerløkka og gruppeleder for SV i bydelsutvalget, Jane Vogt Evensen. Foto: Kristian Myhre (SV)

Nå forteller SV at de har varslet bydelsdirektør og avdelingsdirektør i bydelen om at de vil legge fram forslag torsdag. Hun understreker at lokalene i Tøyenparken er en hasteløsning, og at de skal se på muligheten for å få benytte seg av et tomt omsorgsbygg. Bygget kan mulig være klart fra uke 8.

– Vi har fått til en midlertidig løsning i tråd med foreldres ønsker. Men vi vet at koronasituasjonen kan vedvare ut 2021, og derfor må vi jobbe videre med gode alternativer og skaffe oss en oversikt nå, sier Evensen.

– Barnehage-ansatte i hele bydelen har gjort en formidabel jobb for barna våre når det kommer til håndtering av en uvanlig situasjon. De fortjener en stor takk for den enorme innsatsen de gjør under utfordrende forhold, sier hun.

Torsdag skal de prøve å sikre flertallet for en langvarig løsning under møte med bydelsadministrasjonen.

I et notat skrev bydelsdirektøren nylig en skriftlig redegjørelse som tar for seg forholdene i barnehagen i forkant av møte. Les mer om redegjørelsen her.