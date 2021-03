Kanye West skaper kø i Oslo

Fredag morgen var det lang kø utenfor handlesenteret Paleet på Karl Johans gate i Oslo. Hvorfor kan man undre? De sto i kø for å kjøpe sko. Det vil si de sto i kø for å få være med i en loddtrekning for å kjøpe Kanye Westys adidas-sko, Yeezy Boost 350. De kommer i begrenset antall og Paleet fikk ifølge ryktene inn 30 par.

– Jeg kan ikke si noe om antallet, fortalte avdelingsleder i 1. etasje hos YME, Fredrik Johansson.

Loddene ble raskt delt ut og veldig mange gikk skuffet hjem.

– Der ble vi lurt, men sånn er livet, utbrøt en da det ble klart at veldig mange ikke fikk lodd.

Joggesko

Yeezy Boost 350 er altså fortsatt ettertraktet.

Forrige gang Kanye West slapp ny joggesko, Yeezy Boost 750, var det en lang kø med hundrevis av fans. Den kom riktignok ut i et mer begrenset opplag og går i skrivende stund for 17.000 kroner på eBay.

Det er også kø utenfor mange av utsalgsstedene rundt om i verden.

Modellen er denne gangen lav med print over hele, overdel i Primeknit-stoff med en hæl av semsket skinn og en såkalt Boost-såle i fargen svart, som også har vært ute før.

