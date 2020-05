Norsk nakendokumentar slettet etter 25 minutter

I går kunne Dagsavisen fortelle om filmserien i 10 deler, som er et debattinnlegg mot nymoralisme, sensur og påføring av skam.

Klokken 17:11 mandag kveld ble «NAK-ED», en ny norsk dokumentarserie om nakenhet, lansert til publikum i hele verden på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok og Vimeo.

23 minutter senere ble den nærmest oppskriftsmessig fjernet fra TikTok.

Film mot sensur ble sensurert bort. Skjermdump.

Filmserien er laget av norske Jan Dalchow og støttet av blant annet Fritt ord. Men, ordet er ikke så fritt på det store internettet. Bare 23 minutter etter premieren ble den nærmest oppskriftsmessig sensurert vekk av TikTok. Filmskaper Jan Dalchow (51) er skuffet, men ikke overrasket:

– Vi har sensurert absolutt alt og fulgt alle regler. Det var ikke nok. Vanlige kropper passer ikke inn i sosiale medier, og nakenhet er tydeligvis fremdeles kontroversielt, uansett hvor mange svarte bokser vi putter på folk.

Filmserien er laget i samarbeid med den amerikanske organisasjonen mot sensur, National Coalition Against Censorship som gjennom mange år har lagt press på sosiale plattformer som Facebook og Instagram, for å stoppe sensuren av nakenhet.

Regissørens visjon er at hver og en av oss skal få et mer avslappet forhold til kropp og nakenhet, og at sensuren av normale, nakne kropper på våre viktigste kanaler – de sosiale mediene – må stoppes. Viktigheten av å se nakne kropper som ikke er sorterte, retusjerte og korrigerte er enorm. Sensuren av mennesker som ikke passer inn fører til mer skam for helt normale kropper.

Regissør Jan Dalchows forsøk på kroppspositivisme ble sensurert. Foto: May B. Langhelle

– Vi er nødt til å sensurere episodene på sosiale medier, men alle episodene kan streames usensurert fra Vimeo On Demand via nettsiden vår. Overskuddet går til organisasjoner som kjemper for ytringsfrihet og kroppspositivisme i alle former, sier Jan Dalchow.

– Det er likevel bittert at når vi gjør absolutt alt for å tilfredsstille de sosiale medienes smale rammer, blir vi likevel kastet ut av TikTok, spesielt siden det er en av de få mulighetene vi har til å nå de som ikke har råd til å betale.

Utgaven som blir vist i sosiale medier kommer i en sladdet versjon med informasjon og hvor man eventuelt kan se den usensurerte utgaven. Men klokka 17:34 slettet TikTok traileren til «NAK-ED» fra sin plattform, uten annen begrunnelse enn henvisning til sine «community guidelines», melder Dalchow i en pressemelding.

Produsent Roger Moe i Tun Media kommer til å klage på avgjørelsen.

