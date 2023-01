«The Voice»-Thomas : – Det ble en ekte blind audition

Hvem: Thomas Tvedt (30)

Hva: Musiker fra Randaberg, nå aktuell i programmet «The Voice» på TV2.

– Hvorfor meldte du deg på «The Voice»?

– Da forrige sesong begynte på TV foreslo samboeren min at jeg skulle melde meg på, jeg var helt uenig med henne. Men så gikk det noen uker så ombestemte jeg meg, jeg tenkte «Nå gjør jeg det» så gjorde jeg det. Det var en lang prosess. I motsetning til «Idol» er «The Voice» et program der de kun vil ha folk som kan synge på auditions. Jeg var veldig nervøs da jeg først sto på scenen, jeg skulle stå der i to og et halvt minutt og gjøre mitt beste, det er ikke rom for å ta av, jeg måtte beholde roen. Det er en stor forskjell fra vanlige konserter, da har folk kommet for å høre på meg, de har betalt penger for å komme. Her har jeg brukt masse tid på å komme meg på den scenen, det er helt snudd på hodet.

– Hva syntes du om blind audition?

– Det er jo litt morsomt at det segmentet av programmet heter blind audition, fordi mentorene liksom ikke kan se. Men dette var jo en ekte blind audition, det har TV2 gjort et stort nummer ut av. Jeg skjønte at hvis jeg sa det tidlig ville det være litt morsomt og gøy. Også kan jeg fokusere på musikken videre. Jeg sa det for å ta elefanten i rommet og bli ferdig med det.

– Hva var reaksjonen din da du fikk vite hvem som snudde seg?

– Jeg ble veldig overrasket, jeg hadde blitt fornøyd uansett, så lenge noen snudde seg. I forkant hadde jeg et lite håp på Espen eller Ina, så jeg ble positivt overrasket da jeg hørte de var Ina som valgte meg.

– Hvem har inspirert deg til å jobbe med musikk?

– Først og fremst meg selv, fordi musikk har gitt meg så mye. Musikk er med på å skape liv og gode følelser, ikke minst er det sosialt. Det har gitt mening til livet mitt. Familien min har også støttet meg hele veien. Artistmessig er har Sigvart Dagsland og Freddie Mercury vært to store inspirasjoner.

– Når startet du med musikk?

Jeg var 14 eller 15 da jeg startet å synge, jeg skulle konfirmere meg og da måtte jeg velge en aktivitet, så da startet jeg i kor. Vi gjorde forskjellige musikaloppsetninger for folk og foreldre, da fikk jeg masse positive tilbakemeldinger. Senere da jeg startet på musikklinjen på videregående valgte jeg sang som hovedinstrument, da måtte jeg ha piano i tillegg.

– Hvordan var det å lære seg piano som blind?

– Det var som å lære seg alt annet når man er blind. Du er ikke avhengig av å kunne se for å spille piano, du spiller ikke med øynene dine, du spiller med hendene. Piano er utformet med svarte og hvite tangenter, det er et system på det. Jeg må bare huske i hendene mine hvor langt jeg skal flytte fingrene for å komme dit jeg vil. Jeg øvde også veldig mye, mest fordi jeg syntes det var gøy.

– Ser vi noe til deg i Stavanger framover?

– Det gjør dere nok, hvis det går som jeg ønsker har jeg tenkt med tilbake til Rogaland i løpet av året for og ha konserter. Jeg har nettopp hatt en stor konsert på Randaberg, den het «Andrea Bocelli kommer ikke, men det gjør Thomas Tvedt». Navnet på konserten var min idé, med en gang du ikke ser og synger blir du sammenlignet med alle andre som ikke ser og synger, det er ikke så mange. Det er frustrerende og det er derfor jeg tuller litt med det, jeg er jo ikke han eller Stevie Wonder, jeg er bare meg selv.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Å ringer noen som får meg til å le, ellers så prøver jeg å underholde meg selv. Det gjør jeg blant annet gjennom Instagram-profilen min. Der får jeg litt utløp for all humoren, i går trengte jeg en liten oppløftning, da la jeg ut en morsom video, også ler jeg litt av meg selv.

– Blir det noen influenserkarriere?

– Nei det er jo bare tull, jeg begynte med Instagram for tre fire år siden da influenser-greiene startet. Først så tenkte jeg på å lage en Instagram profil, men det er jo himla mye styr, det er jo bilder. Jeg ser jo ingenting av det jeg legger ut uansett, så da kom jeg fram til at jeg lager en profil for gøy. Men jeg har jo et lite tulle håp om at jeg kanskje en gang kan bli sponset.

– Hvem er drømmesponsoren?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, men kanskje Freia. Sponsa sjokolade resten av livet hadde vært fint.

– Hva gjør du når du ikke driver med musikk?

– Jeg holder på med noen som heter ekkolokalisering, det samme som flaggermus og delfiner bruker. I stedet for å se seg rundt med lys, ser du gjennom lyd. Jeg er den første i Norge, og den femte i verden som utdannes innenfor dette. Da kan jeg lære andre å navigere seg fram ved hjelp av lyd.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Alle «Harry Potter»-bøkene

– Hvem var din barndomshelt?

– Kanskje Sigvart Dagsland, jeg syntes han synger så fint. Jeg blir generelt bare glad av å høre på musikken hans, han høres ekte ut når han synger.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog mot?

– Jeg ville gått i tog mot krig, det er nok et tog som mange ville blitt med å gå i.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da sover jeg lenge, også spiser jeg potetgull til alle mellommåltider.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Da ville jeg stått fast i heisen med kongen, det hadde vært gøy. Jeg ville hørt om hvordan det egentlig var å være konge. Kanskje høre om han noen gang blir lei og spiser potetgull i stede.

