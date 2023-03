Georgia ville kopiere russiske lover. Da tok folket til gatene

---

Vi har de siste dagene sett dramatiske bilder fra enorme protester i Georgia. Hva skjer?

– I fjor fikk Ukraina og Moldova status som EU-kandidater. Georgia fikk det ikke, de må først gjennomføre en rekke reformer de ikke har gjennomført ennå. Det gjorde at en del folk i Georgia ble nesten fornærmet. Det var nettopp i Georgia at hele bevegelsen for europeisk integrering begynte, de var først ute med roserevolusjonen i 2003.

Hvorfor er folk så sinte?

– Nå har Georgia en regjering som ledes av partiet Georgian Dream. De igjen ledes av en kar, Bidzina Ivanisjvili, som er milliardær og blitt rik på forretninger i Russland. Georgian Dream sier de er for EU-medlemskap, men i kulissene later de til å ta noen steg i russisk retning. De har fremmet et lovforslag som er en kopi av «foreign agents» loven i Russland, som skal kontrollere menneskerettighetsorganisasjoner og frie medier med støtte fra utlandet. Da blei folk sinte. Det framstår som et forsøk på å ta Georgia lenger inn i Moskvas innflytelsessfære. Mange i Georgia var sinte på Russland på forhånd, fordi de i praksis allerede okkuperer store deler av landet.

Hva skjer i gatene nå?

– Nå har demonstrasjonene vart i to dager, og myndighetene har backet ned og sagt at de trekker lovforslaget. Min Facebook-feed er full av georgiere som oppfordrer til sivil ulydighet helt fram til de får det som de vil. Det er mye som tyder på at myndighetene nå har innsett at de ikke får loven gjennom. Det er en seier for sivilsamfunnet.

Hvordan påvirker dette Georgias mål om å bli med i EU?

– EUs utenrikssjef Josep Borrell har uttalt at lovforslaget var i direkte strid med alt som er forventet av Georgia for at de skal kunne bli EU-kandidater, og at dette vil få store konsekvenser. De har ødelagt voldsomt for sitt eget EU-prosjekt. Det minner egentlig mye om Ukraina, for de som husker det som skjedde på Maidan-plassen. Også de skulle inngå en avtale med EU om europeisk integrering. Så kom Viktor Janukovitsj, som først sa han var for EU, men som plutselig la avtalen død og gikk i stedet for en sterkere avtale med Russland. Det førte til protestene på Maidan.

Denne uka har det vært enorme protester og opptøyer i Georgia. (AP)

Russland okkuperer i dag store områder i Georgia. Hvorfor benytter de ikke anledningen og jager ut russerne mens de er opptatt i Ukraina?

– De er økonomisk avhengige av Russland. Det er mye handel mellom landene, og fortsatt er det mange som reiser til Russland for forretninger. Georgia har vært et nokså fattig land i lange tider. De prøver seg på en hårfin balansegang, er pragmatiske og vil ikke legge alle eggene i en kurv. De vil ha det beste fra både russisk og europeisk side. Det har slått litt feil nå. Det har vist seg at det er umulig å kombinere russisk lovgivning med et mål om EU-medlemskap.

Noen faste spørsmål rekker vi også: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Forbrytelse og straff». Nei, forresten, «Opptegnelser fra et kjellerdyp» av Dostojevskij! Det var den første romanen av Dostojevskij jeg leste. Den gjorde meg til interessert i Russland og russisk språk og kultur.

Skal man tro Kreml er vel dere som bryr dere om menneskerettigheter i Russland ekstremt russofobe og hater alt av russisk språk og kultur?

– Det er selvfølgelig feil. Jeg er ikke russofob, men russofil. Jeg har brukt mesteparten av mitt voksne liv på å være dedikert ikke bare til Russland, men til hele den tidligere Sovjetunionen. Jeg har brukt årevis på å studere russisk, russisk litteratur og russisk musikk. Jeg har bodd i mange år i det Putin liker å kalle «den russiske verden», men som jeg har skjønt etter hvert ikke er den russiske verden. Land som Kirgisistan, Georgia og Kasakhstan har alle sine egne kulturer. Å kalle menneskerettighetsfolk for russofobe blir helt feil. Russiske menneskerettighetsaktivister er de største patriotene Russland har.

Tror du at du noensinne får besøkt Russland igjen?

– Ja, så snart Putins regime er en saga blott. Jeg gleder meg til å reise på lange togturer og oppleve russisk kultur på en ny måte uten Putin-regimet.

Så du er ikke blant dem som advarer mot at det som kommer etter Putin blir mye verre?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg kjenner så mange gode russere. Det er kjempemange bra mennesker i Russland! Men mange er med rette redde for å stikke hodet fram. Ingen ønsker å havne i fengsel eller bli utsatt for politivold eller det som verre er. Jeg ser fram til når Russland taper krigen, og man kan starte gjenoppbyggingen av et demokratisk og humant Russland.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Tom Waits. Jeg ville spurt når neste plate kommer. Han har ikke gitt ut noe på mange år, jeg er bekymret for at det aldri skal komme noe.

