Pusse opp for lavere strømregning? Sinnasnekkern har tre tips til deg

HVEM: Otto Robsahm (54)

HVA: Snekker, programleder og oppussingskjendis

HVORFOR: Kan vi gjøre denne vinteren litt billigere?

Yo! Folket trenger lavere strømregning! Hva skal vi gjøre?

– Ting som varer lenge. Ikke bare en quick fix. Det er tre ting du må se på.

Ok, gi meg nummer én:

– Etterisolér loftet. Det er ikke særlig dyrt.

Bare legge masse Glava på loftet?

– Ja. Det er en veldig bra quick fix. Men det beste er blåseisolasjon. Da er det et firma som kommer hjem til deg med en bil full av komprimert isolasjon. Så blåser de den gjennom en lang slange og opp på loftet. Men du kan gjøre det sjøl og. Du vil ha minimum 35 centimeter isolasjon. Jeg har 50.

Dette er et tips for folk med svære hus!

– Ja, i leiligheter der er det mer styr. Men på eneboliger: Etterisoler loftet! Det er nummer én.

Hva er så tips nummer to?

– Bytt vinduer. Med trelagsglass er vinduene bedre isolert enn veggen. Du burde egentlig bo i et trelagsglasshus, i stedet for tjukke vegger og tull og tøys. Haha.

Det er dyrt å bytte vinduer også, da. Tar lang tid før du sparer inn det på regninga?

– Ja. Men det er en kostnad du sparer penger på i 25 år. Og de strømprisene blir jo bare verre og verre. Men i gamle dager skrudde vi jo av lysene da vi gikk ut av rommet.

Er det noe særlig vits, egentlig? Det har jo skjedd litt med lyspærene.

– Ja. Småtingene hjelper faktisk. Hvis du kan styre varmen, skru den ned på de rommene du ikke bruker. Det er surt, men man må jo faktisk begynne å ta noe grep.

Hva er tips nummer tre?

– Ja, det er å etterisolere veggene. Da blir det jo enda dyrere, men hvis du har et hus med fem centimeter isolasjon, så er det jo helt hult. Du fyrer for kråka. Men det er de tre triksene som er nøkkelen. I verste fall kan du tenke litt gammaldags. Hva gjorde forfedrene våre? De hang opp tjukke gardiner.

Er det noe vits med sånn varmekamera? For å sjekke hvor kulda kommer inn?

– Ja, jeg har et sånt. Det er veldig enkelt, og du finner gjerne kuldebruer i hjørner eller sånne ting. Det funker bra med tanke på gamle vinduer også. Hvis det er kaldt mellom karmen og veggen, så kan du bare vippe av listene. Er det isolert? Hvis ikke, så kjøper du en skumpatron, det vil hjelpe fantastisk. Det er et enkelt og bra tips.

Ok, flere forslag: Automatisk varmestyring?

– Jo mer automatisering, jo mindre strømregning kan du få. Det er mange enkle varianter du kan kjøpe på egen hånd og bare sette oppå radiatoren.

Hva med teppe?

– Ja. Da kan du skru ned gulvvarmen, og gå litt med tøfler. Jo mere tepper, jo varmere er det. Vi er blitt veldig vant til 22–23 grader i huset, men det går an å skru ned til 21 eller 20. Det går an å ha på en genser, selv om det er jævlig irriterende.

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg liker godt å lese ting som er teknisk, som kan lære meg noe. Jeg er veldig flittig på Youtube. Men hvis jeg ikke kan lære noe, så drit i det. Nei. Lese om Harry Potter og det tullet der? Det er ikke meg. Hva gir det meg? Ingenting! Det er ikke noe du kan bli bedre av.

... kanskje litt?

– Hvorfor skal jeg lese om en drage som spruter ild? Det er jo bare fantasi! Haha. Nei, jeg er opptatt av ting man lærer av.

Er det noe du angrer på?

– Jeg gjør jo tabber hele tida, men jeg blir ikke dritgæren og smeller i dørene av det. Jeg bare gjør det på nytt.

Men har du gjort noen skikkelige, svære tabber da?

– Det er en jeg husker veldig godt. Jeg jobba i Alaska, og pussa opp et politihus. I forhørsrommet skulle det være et enveisspeil, akkurat som du ser på TV. Men det var ikke hyllevare, og måtte spesialbestilles. Så, vi la speilet inn i en ramme, lista rundt og spikra rundt hele. Så var vi ferdig, så jeg sier til alle gutta at nå kan vi dra hjem. Jeg skal bare sette én spiker til i den ramma, for det kosta jo kjetting og var stort som faen. Så tok jeg den siste spikeren, og det sa SMÆKK! Hele glasset sprakk. Det var halvannen måned. Og fytti satan det var dyrt. Da lærte jeg at du aldri skal sette inn den siste spikeren.

Gjelder det for resten av livet også?

– Ja. Du skal aldri ha siste ord i en krangel. La kona vinne.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Tony Robbins. Han er en sånn life coach, som har den samme psykologiske driven jeg driver med. Cut the crap. Det er ingen andres skyld enn din egen. Ta deg sammen!

Skal han motivere deg?

– Nei, men vi kunne ta en prat om hvordan mennesker er. Jo mer kunnskap du har om mennesker, jo bedre blir livet.

Veit du hva som også kan lære deg noe om mennesker? Å lese bøker! Der fikk du den!

– Haha, hvorfor skal jeg gidde det a? Det er jo mye bedre å bare holde på med noe.

