Kan ta lenger tid å fylle badekaret: Her skrur de ned vanntrykket for å spare vann

Maridalsvannet, som forsyner nær 90 prosent av Oslo med drikkevann, har i dag bare en dekningsgrad på 67,43 prosent. Langt under det som er normalt for årstiden, som er en fyllingsgrad på 88 prosent.

Nå er det ikke bare lite nedbør og lav dekningsgrad som er problemet. For hver 100 liter vann som hentes opp fra Maridalsvannet og fullrenses i kommunes vannrenseanlegg på Oset, blir nær 40 liter av dem ikke redegjort for.

Vannet blir borte i grunnen, renner ut i avløpssystemet og renner ut i bekker og vassdrag. Og er tapt for alltid.

Regulere trykket

For å spare på vannet tar kommunen grep. Vi har gjennom SMS-er fra kommunen blitt bedt om å ta kortere dusjer, vanne mindre, la oppvask og vaskemaskin gå på ECO-program, og la være å vaske bilen så ofte.

Summen blir store besparelser. Men det er ikke nok.

I enkelte land, som flere steder Frankrike skrus trykket ned på kveldstid for å spare vann. Dette fører til at man for eksempel vil merke at trykket er mindre når man dusjer.

Vannstanden i Maridalsvannet, som er drikkevann for de fleste av Oslos innbyggere, er nå så lav at kommunen ber innbyggerne i hovedstaden om å redusere på vannforbruket. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Det kan være vann å spare om man reduserer trykket i visse tider av døgnet, sier Bjørn Rosseland, seksjonsleder vanndistribusjon i Vann og Avløpsetaten (VAV) til Dagsavisen.

Dynamisk trykkstyring

Vann og avløpsetaten er i gang med et prosjekt innen dynamisk trykkstyring, det vil si at trykket senkes når det er lite vannforbruk.

– Vi har prosjekter blant annet på Nordberg og Brannfjell i tillegg til at vi har testet det ut på fem pumpestasjoner i Oslo, sier seksjonslederen.

– Først må vi finne ut om trykkredusering gir redusert lekkasje uten negative konsekvenser. Viser det seg at det har en positiv effekt, vil vi gjøre dette på generell basis. Skal vi ha dette i stor skala må vi bygge om våre systemer, da vi må kunne styre og overvåke dette digitalt. Det nytter ikke å ha folk som manuelt skal skru kraner opp og ned, sier Rosseland med et smil.

Alle skal ha omtrent samme trykket, enten du bor nede ved sjøen, i Voksenåsen eller på toppen av en høyblokk. — Bjørn Rosseland, Vann- og avløpsetaten

– Prosjektet dynamisk trykkstyring er et av fem prosjekter vi holder med på for å redusere vanntapet, sier han.

Oslo er en komplisert by i forhold til trykk på vannet. Byen har store høydeforskjeller, fra havoverflata til Voksenåsen, som ligger over 500 meter over havet.

– Alle skal ha omtrent samme trykket, enten du bor nede ved sjøen, i Voksenåsen eller på toppen av en høyblokk, sier Rosseland.

Seksjonsleder Bjørn Rosseland, Vann- og avløpsetaten. (Vann og avløpsetaten)

Rosseland sier at det å redusere vanntrykket deler av døgnet, kan redusere lekkasjer fra ledningsnettet.

– Det er vanskelig å dokumentere effekten av dette, da forbruket varierer over døgnet, og fra dag til dag, sier han.

I prosjektene på Nordberg og Brannfjell er vanntrykket redusert med 0.5-1 bar om natten. VAV jobber med å dokumentere effekten av disse tiltakene. Vanlig trykk i kjøkkenkrana ligger mellom to og seks bar.

Tar tid

– Grunnen til at vi demper trykket om natten er at da vil ikke folk flest merke noe til mindre trykk. Fortsatt er trykket innenfor de intervallene det skal være. Men tapper du i badekaret om natten, vil du nok oppleve at det tar lengre tid å fylle badekaret, sier han.

– Vi har gode modeller i disse sonene, som vi jobber etter. Det er også lettere å analysere dataene fra nattforbruket, da forbruket er lavere og mer stabilt, sier han.

Teoretisk sett vil høyere trykk, medføre mer lekkasjer og mer vann på avveie.

– Ulempen ved å redusere trykket, er at lekkasjer blir vanskeligere å lokalisere og kan ta lengre tid å utbedre dem, avslutter Rosseland.





Slik kan du bidra til å spare på vannet

Dette kan du gjøre i sommer

La være å vanne plenen. Plenen klarer seg uten vann.

Vær restriktiv med vanning av blomster og planter. Bruk kanne heller enn hageslange.

Det lille ekstra? Sett ut en kanne eller bøtte, og samle opp regnvann til vanning senere.

Fortsett å bidra med de enkle tiltakene hver dag

Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.

Ikke la krana renne mens du pusser tennene.

Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.

Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.

Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Sett en mugge med vann i kjøleskapet, så slipper du å la vannet renne for å få det kaldt.

Unngå å vaske bilen ofte.

Samlet betyr de enkle tiltakene mye

Når du dusjer, bruker du omtrent 12 liter vann per minutt. Ved å redusere tiden fra ti til fem minutter, kan du hvert år spare 22.000 liter vann. Hvis hele Oslo gjør dette sparer vi 15,4 milliarder liter vann hvert år.

En tannpuss bruker rundt 19 liter vann hvis du lar vannet renne. Skrur du det av mens du pusser, kan du hvert år spare rundt 13.800 liter vann. Til sammen blir dette 9,6 milliarder liter vann spart på et år.

En vannspreder bruker mellom 1.000 og 1.500 liter per time. Det vil si at på en time bruker en standard vannspreder cirka like mye vann som 10 personer bruker på et helt døgn. Om vi lar sprederen stå på et helt døgn, så har en eneste vannspreder brukt like mye vann som 240 personer på tilsvarende tid.

Kilde: Oslo kommune

