Hater du Oslo, Skjalg?

HVEM: Skjalg Fjellheim (53)

HVA: Politisk redaktør i Nordlys

HVORFOR: Kritiserer Oslo-media, Oslo-eliten og Oslo-makta. Men kritiserer han selve Oslo?

Yo. Hva har du imot Oslo, egentlig?

– Ingenting! Absolutt ingenting! Jeg har aldri skrevet om Oslos befolkning. Det jeg skriver om er en ganske liten gruppe mennesker. Den meningsbærende flokken i hovedstaden.

Hva mener du om dem, da?

– Når jeg skriver om Oslo-kommentariatet er jeg helt på linje med andre redaktører rundt om i Norge. Vi beskriver en frustrasjon over politiske miljøer i hovedstaden som ikke lytter og ikke ser Norge. Det handler om maktkonsentrasjon og ikke minst definisjonsmakt.

Men det kjennes som et angrep på folk i Oslo, iblant.

– Jeg skjønner ikke hvordan det kan oppfattes som det. Jeg får telefoner fra alenemødre i Oslo, når jeg skriver om Oslo-byrådets rikmannsperspektiv på sin kamp mot bilen. Hvorfor skriver ikke Oslo-pressen om hvilke kostnader det har for folk i Oslo å betale mer for parkering?

Vi som bor her nede, vi har vel i snitt både mindre makt og penger enn for eksempel … deg?

– Nå synes jeg du er usedvanlig krenket, altså. Jeg har en søster som har bodd i Oslo i mange tiår. Jeg er veldig glad i Oslo. Men jeg beskriver politiske tendenser, i kommentarjournalistikken og i velgeratferd som er bekymringsverdig. Makt er mer enn hva du har i lommeboka.

Er by mot land en hovedmotsetning i norsk politikk?

– Ja. Absolutt. Sentrum og periferi. Konflikten er konstant, men har ikke den samme styrken, alltid. Når konfliktene har vokst, har de store partiene gått inn og kompensert. Det er det Ap gjør nå, de kommer distriktene i møte. Der får de en utfordring: De trenger velgerne både i Oslo og i distriktene. Men trenger ikke de mest venstreradikale i Oslo.

Hvem har de som jobber på fiskemottaket i Gamvik mest til felles med? Sine egne sjefer, eller folk som vasker gulv i Oslo?

– Jeg vil nok si at de har mest til felles med dem som vasker gulv i Oslo.

Hver gang du skriver får du skryt fra to folk i Oslo: Kjetil Rolness og Bjørgulv Braanen. Har dere et hemmelig brorskap eller noe?

– Hahaha, nei. Kjetil er nordlending, så han skjønner vel hva jeg holder på med. Braanen, han har en veldig dyp forståelse av venstresida i norsk politikk. Om hvordan venstresida holder på å fjerne seg fra sitt tradisjonelle velgergrunnlag. Alt domineres av identitetspolitikk og woke. Venstresida må finne tilbake til korrespondansen med helt vanlige mennesker uten vekttall som gjør et ærlig stykke arbeid.

For helt vanlige arbeidsfolk i Oslo er vel for eksempel kamp mot rasisme en viktig sak?

– Interessepolitikk for arbeiderklassen dreier seg om lønnspolitikk og arbeidsvilkår. Hvis man blir for opptatt av kjønn, hudfarge, seksuell legning, alle disse tinga her, så blir det ikke så lett å drive interessepolitikk.

Venstresida har da greid å kombinere det helt fint, før?

– Ja, men nå ser vi tendenser til at det har utvikla seg en slagside. Man må finne tilbake til klassisk interessepolitikk som de tradisjonelle velgerne ønsker.

De tradisjonelle velgerne ønsker seg faste spørsmål! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må være Ottar Brox sin bok «Hva skjer i Nord-Norge?». Den sitter i ryggmargen.

Hahaha, han som alle by-sosiologene leser! Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg liker egentlig meg sjøl veldig godt. Men jeg skulle vært flinkere til å holde meg i god fysisk form.

Er det noe du angrer på?

– Ja, en lederartikkel om Joikakaker. Vi ga uttrykk for at den samiske motstanden mot logoen på Joika-kakene var et uttrykk for krenkelseshysteri. Der hadde vi et tydelig majoritetsblikk på minoritetens problemer. Det kom helt skeivt ut. Den angrer jeg virkelig på, og har beklaget.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det måtte være Jonas Gahr Støre. For å fortelle han tydelig hvordan han skal få fart på Norges absolutt viktigste landsdel.

… Stor-Oslo?

– Nei, Nord-Norge. Jeg mener det. Selv byene i nord sliter med å opprettholde folketallet. Det er veldig alarmerende.

Ja! Der kan vi være enige! Stopp det der!

– Haha, tenk om jeg kommer flyttende nedover! Jeg spurte kona i sommer: Det er så dårlig vær, skal vi ikke flytte sørover? Hun sa vi måtte holde oss her. Hvem i Oslo vil vel ansette en surkuk fra nord som meg?

