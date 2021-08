Albin er Vålerengas nye ving. Men han har ikke lyst på Rolex

HVEM? Albin Mörfelt (21)

HVA: Vålerengas nye høyreving

HVORFOR: Spilte sin første kamp for VIF 2 tirsdag kveld.

Yo og velkommen til Oslo! Er det bra, eller?

– Ja, takk. Det er veldig fint.

Er du kjent i byen?

– Ja, helt OK. Og jeg blir mer og mer kjent nå.

Hvordan var det å spille sin første kamp, da? Mot Florø?

– Det gikk bra. Det er en stund siden jeg har spilt sist, så det var bra å få i gang beina litt.

Du tok et skikkelig dribleraid, og det angrepet endte med mål, jo!

– Ja, litt moro skal man jo ha det. Jeg fikk ballen på kanten og følte at jeg hadde litt rom. Så ... jeg liker å drible. Det blir nok ikke siste gang det hender.

Og du har fått nummer ti! Åssen er det?

– Det er alltid gøy, jeg hadde det i Varberg også. Det er jo litt ekstra press i det, men jeg gjør min greie. Jeg tar den, og prøver å gjøre det bra.

Rolex, da? Har du det?

– Haha, nei, det har jeg ikke. Jeg synes det bra med fine klær og sånn, men Rolex, det er ikke noe jeg har tenkt på.

Det er ikke det første du kjøper?

– Nei, det stemmer.

Men det er høyreving som blir din plass?

– Ja. Det er der jeg passer best, tror jeg.

Jeg hører rykter om at du nesten er fra Oslo?

– Ja, jeg har vært her mange ganger. Faren min bodde på Grünerløkka før, så der har jeg vært mye. Det er et fint sted.

Er han Vålerenga-fan?

– Ja, faren min er fan, absolutt. Han har vært på en del kamper, så at det ble akkurat Vålerenga, det er han glad for.

Kan du snakke norsk da, hvis det kniper?

– Joo, men det blir vanskelig. Da sier jeg så mye feil. Men jeg skjønner jo alt.

Heldigvis er det nå tre svensker i VIF-laget. Blir dere et eget lag i laget?

– Det er klart det er en ekstra trygghet i at det var en svenske her da jeg kom. Vi kan jo snakke litt om svenske greier. Men det er en såpass bra gruppe her uansett. Alle er ærlige med alle.

Er det noe som har overraska deg med klubben, da? Med folka eller stadion eller noe?

– Fasilitetene er veldig veldig fine. Det er gode forutsetninger for å restituere bra og spille bra fotball. Men jeg hadde et bra bilde av klubben før jeg kom også. Det er nice, men det var litt det samme i Hammarby. I Varberg, der var det ikke like mye boblebad og sånt. Men jeg klager ikke.

Hvordan vil du helst skåre mål?

– Et fint langskudd er alltid nice. Jeg liker det om jeg pirker inn en retur også. Det betyr like mye. Men langskudd er bra. Jeg trener mye på det.

Spiller du med deg sjøl i fotballspillet Fifa?

– Haha, nei, faktisk ikke. Jeg har spilt lite Fifa i år. Det blir mer NBA basket og Call of duty. Fifa er mer når jeg har venner på besøk.

Men det må være kult. Å finne seg sjøl i Fifa, se om de har tatt med sveisen din og sånn?

– Ja, klart. Men sveisen tror jeg ikke de har oppdatert. Problemet er at jeg veit ikke om figuren min er så bra.

Nå, noen faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Å være ute på fotballbanen. Det har vært drømmen min siden jeg var liten.

Hva er målet ditt da? På banen?

– På kort sikt er det å vinne Tippeligaen ... nei, Eliteserien!

Haha! Du bruker det gamle navnet!

– Ja, det het jo det før, så det sitter igjen litt.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma er en stor helt for meg. Og Ronaldinho.

Hva gjør du når du skeier ut? Etter en seier, eller noe?

– Nei, da skifter jeg fra kampklær til noe bedre, og så spør jeg en i laget som har oversikt om hvor vi skal feire seieren. Jeg har ikke så bra koll her, det er ikke Stockholm.

Så du har ikke testa utelivet noe særlig ennå?

– Nei, det har vært ganske hardt med treninger i starten. Jeg prøver å være i bra form, så det får vi ta etter sesongen.

Albin Mörfelt i aksjon på treningsfeltet. Foto: (Jonas Bucher)

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg liker meg selv!

Jojo, men likkavæl a?

– Nei, kanskje at jeg er litt impulsiv i blant. At jeg gjør ting uten å tenke. Jeg kan bli veldig sur på fotballbanen.

Hvordan da?

– Hvis jeg får noen harde taklinger. Da kan jeg bli sur, og da spiller jeg ofte bedre. Så det er vel ok.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Øhh, det får nok bli Amor Layoni.

Venstrevingen! Kjente du han før du kom til VIF?

– Nei. Men jeg har fått bra kontakt med han. Vi har alltid noe å prate om.

