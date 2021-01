Om det blir innført nye tiltak, legges fram på en pressekonferanse klokka 14.30 fredag.

– Tiltakene i nabokommunene kan bli påvirket av situasjonen i Nordre Follo, og risikoen for at viruset har spredd seg vil være avgjørende for våre råd, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

To sykehjemsbeboere på Langhus bo- og servicesenter er døde etter at de ble smittet av den britiske virusmutasjonen av koronaviruset. De var over 90 år gamle. Utbruddet inkluderer så langt 22 ansatte og tolv beboere i Nordre Follo kommune.