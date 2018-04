Oslo

Han ble hektet på skateboard i 1985, og kjøpte sitt første skateboard i London i 1988. Da det fortsatt var ulovlig i Norge.

– Det sto mellom det eller moped, sier han.

– Jeg var så redd for å bli stoppet i tollen at jeg sendte brettet i posten til meg selv, sier han med et smil.

Siden har brettet fulgt Molkom overalt.

Bakgrunn: Ketil Solvik-Olsen: – Det blir ingen aldersgrense, og man kan bruke de samme områdene som syklende og gående

Bursdagsgave

Det elektriske brettet fikk han for noen år siden i bursdagsgave.

– Jeg bruker det som et rent transportmiddel fra A til B. Jeg står på brettet hele tida, og sparker ikke ifra som på et vanlig brett. Og det er altfor tungt til å gjøre triks med, sier han til Dagsavisen.

At det ikke var lovlig har han aldri tenkt på.

– Jeg visste ikke det før jeg hører det nå. Aldri har jeg blitt stoppet av politiet heller, sier han.

Brettet veier sju kilo, og drives med en liten motor på bakhjula. Ellers er det som et vanlig brett.

– Via en fjernkontroll jeg har i hånda bremser og gasser jeg. Svinger gjør jeg som på et vanlig brett. Jeg kan kjøre tre mil på en ladning sier Molkom.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kjørte forbi trikken

– Hvor fort går brettet?

– Det aner jeg ikke. Men jeg kjørte forbi trikken oppover til Kjelsås, sier han.

Selv bruker han hjelm og albuebeskyttere når han kjører.

– Det er ikke noe særlig å kjøre på en lyktestolpe i 20 kilometer i timen. På det motoriserte brettet må jeg være 100 prosent til stede hele tiden. Det er ikke noe for uerfarne skatere, sier han.

Nå går han og venter på at våren skal ta tak, og at gatene skal bli feid. Masse grus i gater og veier er ikke så gunstig for skatere.

– Om vinteren hender det at vi kjører i tomme parkeringshus om natta, for å få følelsen av kjøre, sier han.

– Ellers er det gode muligheter for å skate innendørs på vanlig brett. Da blir det litt triksing, sier Alex Molkom.

– Du er 45 år nå. Ser du for deg selv som skater i 60-70-årene?

– Er Mick Jagger for gammel til å spille i Stones?

– Jeg kommer til å skate så lenge jeg synes det er gøy, og jeg holder meg skadefri, sier han.

Les En slask på rådhuset: Snart tre år med rødgrønt flertall – resultat: Et par nedsota benker og utvanna prikker i asfalten