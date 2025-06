Arild Knutsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk. Han reagerer på politiets kart som kan brukes til å bortvise rusavhengige fra innringede områder. Fotomontasje: Lene Sørøy Neverdal / Privat

– Vi er helt sjokkerte over den aksjonen som nå pågår. De går hardt til verks med virkemidler som lenge har vært ansett som omstridt, sier leder i Foreningen for human ruspolitikk (FHR), Arild Knutsen, til Dagsavisen.

Han sikter til FHRs mange meldinger og observasjoner om økt politiaktivitet i Storgata. Flere i rusmiljøet klager på blant annet bortvisninger og ransakelser.

Leder for Enhet sentrum i Oslo politidistrikt, Frode Larsen, bekrefter overfor Dagsavisen at det er «besluttet innsats i de åpne rusmiljøene for å bekjempe kriminalitet og rekruttering av ungdom».