I går kunne Dagsavisen avsløre at tusenvis av norske elever, helt ned til 3. klasse, har blitt bedt om å utpeke mobbere og rangere popularitet i klassen.

Dagsavisen har tidligere i år avslørt regjeringens rolle i den svært kritiserte smilefjeskartleggingen i skolen. Det har fått kraftige reaksjoner blant oposisjonen.

Mobbekartleggingen har foregått gjennom ikke-anonyme spørreundersøkelser helt siden 2014. Skjemaene er laget av Læringsmiljøsenteret (LMS) ved Universitetet i Stavanger og ble foreslått brukt i skolen av Utdanningsdirektoratet (Udir) gjennom det såkalte Læringsmiljøprosjektet. Skjemaene er fortsatt i bruk, og blir kraftig kritisert av eksperter for etikk og metode.

Sendte Melby brev

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV sendte kunnskapsminister Guri Melby (V) et brev den 26. november, der de etterspør svar på regjeringens rolle i smilefjeskartleggingen. Etter saken om mobbekartleggingen kom SV på banen med klar kritikk mot regjeringen:

– At barn helt ned i 3. klasse blir bedt om å angi hverandre og rangere klassen etter popularitet er langt fra oppskriften på et sunt læringsmiljø, skriver stortingsrepresentant Mona Fagerå (SV) i en e-post til Dagsavisen.

Mona Fagerå (Sv). Foto: Vidar Ruud / NTB

I dagens budsjettbehandling på Stortinget ble kritikken fra opposisjonen nok en gang rettet mot kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Læringsmiljøprosjektet blir avdekket som enda en nasjonalt motivert kartlegging, med etikk og metode på tynn is, sa Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand i en replikk til Melby.

Strand viste til brevet Senterpartiet sammen med Arbeiderpatiet og SV sendte Kunnskapsminister Melby i november.

– Vi ønsker klarhet i saken, rett og slett for å få informasjon. Jeg lurer på når det kommer svar, og hva statsrådens kommentarer til de påstandene som kommer frem i Dagsavisen om mangelfull informasjon til Stortinget og forholdene rundt smilefjes-kartleggina er, fortsetter Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Marit Knutsdatter Strand (Sp) ville ha klare svar fra Guri Melby under dagens budsjettbehandling på Stortinget. Foto: Skjermdump fra stortinget.no.

Minner om at hun ikke var statsråd

Men kommentarer til påstandene, eller en dato for når svarene kommer fikk ikke representantene i denne omgangen.

– Jeg registrerer at vi har mottatt et brev, og det skal få grundig svar. Det var et brev med mange spørsmål. Så vi må bruke litt tid på å gi gode svar på de spørsmålene, og det skal alle representanter som har signert på det brevet få, svarte Melby.

Hun pekte også på at informasjonen eller mangelen på informasjon til Stortinget, foregikk før hun ble statsråd.

– Derfor ønsker jeg å være forsiktig med å uttale meg om det. Men jeg håper at svaret på det brevet vil bidra til å belyse det, fortsatte Melby.

Mener det er en sunn debatt

Melby svarte videre at hun syntes det var bra at det nå har oppstått en faglig debatt om metodene for å finne ut hvordan barn opplever sin skolehverdag:

– Det tror jeg er kjempesunt. Og jeg tror ingen påstår at de har funnet akkurat måten å gjøre det på ennå. Derfor har vi også sagt at vi trenger mer kunnskap før vi kan rulle ut en sånn kartlegging bredt. Men det at vi faktisk jobber med å finne ut av hvordan vi kan vite hvordan barn har det, det er jeg veldig glad for at vi gjør, sa Melby.

Stortingsrepresentant Mona Fagerå (SV) var selv tilstede, og er ikke fornøyd med prosessen:

– Først kom «smilefjes-saken», og nå dette? Hvor kommer ideen om at slike skjemaer skal gjøre skolehverdagen bedre for barna fra? Nå må Melby komme på banen og forklare seg i begge disse sakene, og det kjapt, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

