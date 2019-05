Oslos best kledde, Maria Mena, Celine Aagaard, Pia Tjelta og Jenny Skavlan, er blant de norske motepersonlighetene som har bidratt til en helt spesiell signaturkolleksjon i samarbeid med brukthandler-appen Tise og Amnesty International. Klærne er hentet fra kvinnenes egen garderobe. De kan bli dine hvis du blir med og støtter kampen for kvinners abortrettigheter i Argentina med en signatur til Amnesty International.

Kleshengeren

Under lanseringen i Vikaterrassen i går innledet Ingvild Gjone Lyberg, assisterende generalsekretær i Amnesty International Norge, med å fortelle om en argentinsk jente som ikke fikk innvilget abort og ble pålagt skam etter at hun var blitt voldtatt bare 11 år gammel. For Maria Mena ble det i sterkeste laget, hun tok til tårene.

– Jeg er høysensitiv og blir overveldet over hvor mye som henger igjen når det gjelder kamp for like rettigheter og hvor blind jeg er som er norsk, sier Maria Mena, og viser fram den vakre sommerkjolen hun gir til aksjonen.

– Kleshengeren er blitt et symbol, den skal det henges klær på. Den skal ikke brukes til å ta illegal abort med, sier Gjone Lyberg fra Amnesty. Og forteller at sist abortloven var oppe til diskusjon i Argentina ble den nesten endret.

– Dersom verdenssamfunnet legger enda mer press på politikerne i landet før loven skal diskuteres på nytt i 2020, kan vi utgjøre en reell forskjell for argentinske jenter helt ned i 10-årsalderen, sier hun.

Ikke overrasket

Maria Mena synes situasjonen i Argentina er uholdbar men er ikke overrasket.

– Selv i et i-land som USA ser vi nå at kvinners rettigheter innskrenkes, slik det er i Alabama. Og da vi var i Nicaragua, der jeg har røtter, for noen år siden, hadde vi en guide som knapt var 13 år gammel. Hun bar med seg et lite barn på armen og vi trodde det var lillesøsteren. Men, det var hennes eget barn. Og det var ikke noe uvanlig syn.

Maria Mena gir bort en sommerkjole av merket Faithfull The Brand til abortkampanjen til Tise og Amnesty International. Foto: Sissel Hoffengh

Feministmamma

Selv er hun vokst opp i Oslo med selvbestemt abort som en soleklar rettighet.

– Jeg husker at mamma’n min sa til meg en gang, at dette marsjerte de for slik at vi skulle kunne ta det for gitt at kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. Det satt i meg lenge. Og kanskje har det gjort at jeg ser for lett på det. Hvis det at jeg gir en enkelt kjole kan bidra til endring for kvinner i Argentina er det min plikt å gjøre det. Og en glede.

Dette gjør du

* Signaturkolleksjonen er et samarbeid mellom Amnesty International og Tise. Består av 17 unike plagg hentet fra noen av Norges best kledde personer.

1. Signer aksjonen i Tise eller send sms ARGENTINA «navnet ditt» til 2115.

2. Gå inn på Tise og søk opp #signaturplagg eller #signaturkolleksjonen.

3. Gi en «like» til plagget du vil være med i trekningen av.

