Casper Ruud skal møte selveste Roger Federer i tredje runde i French Open. Men rarere ting har skjedd på Roland-Garros enn at en nordmann kommer seg til tredje runde i Paris.

Året var 1989. French Open var i gang. 17-åringen Michael Chang har overrasket alle og spilt seg til fjerde runde. På den andre siden av nettet sto Ivan Lendl. Ivan Den uovervinnelige. Ivan Den kjedelige. Mannen som aldri jublet, men vant alt. Aldri smilte. Mannen som var den ubestridte eneren på rankingen. Ivan Lendl var mannen å slå. Men samtidg mannen ingen klarte å slå. Han hadde vunnet tuneringen på Roland-Garros tre av de fem foregående årene.



Lendl med pokalen i Paris i 1987. Foto: NTB Scanpix

Mot

I 1989 hadde Michael Chang spilt seg til et møte med tsjekkeren Lendl. Det var ventet at Lendl skulle vinne greit. Slik skulle det ikke gå. Ungdommelig mot og oppfinnsomhet slo ut rutine, logikk og evighetsmaskinen Lendl sto forundret tilbake.

Kampen endte med seier til Chang etter fem sett.

Men det var serven alle snakket om etterpå. Det er serven alle fortsatt snakker om. For der hvor det var som aller mest på spill, med 4-3 i femte, der lurer 17-åringen veteranen med en underarms-serve.

Chang kastet ikke ballen høyt i lufta og klinket til det han kunne fra det høyeste punktet på ballbanen for å skvise ballen ned i krysset på motsatt serverute og sette Lendl under press. Den freidige ungguten vispet bare til ballen under armen og inn i serveruten hos Lendl. En forfjamaset Lendl får returnert serven, men Chang sender ballen tilbake til Lendl som misser.

– Det overrasket ham selvsagt. Men jeg tror også det rystet han litt fordi etterpå ble det ikke bare en fysisk kamp, men også en mental kamp, sier Michael Chang til CNN.

Chang gikk hen og vant kampen til slutt da Lendl gjorde en dobbeltfeil på Changs mathball.

Under armen

Nå har serven under armen kommet for å bli kan det se ut som.

Casper Ruuds motstander fra tidligere i mai, australske Nick Kyrgios, brukte serven mot Rafael Nadal i ATP-turneringen på Acapulco i februar. Så igjen i Miami i mars, som vi kan se på video her:

Og siden har Kyrgios brukt serven i forberedelsene opp mot French Open, senest i Roma mot Daniil Medvedev, der Kyrgios vant åpningsballen på nettopp en underarms-serve.

Underarms-serve er altså mer populært enn noensinne og viser seg gang på gang å være et godt våpen mot spillere som står langt bak grunnlinjen på serve imot.

Men i år er det altså 30 år siden Michael Chang satte Lendl helt ut av spill i Paris.

