Lærer skadd i forbindelse med slagsmål på Oslo-skole

– Han har muligens bruddskader i en fot og behandles i ambulansen nå. Vi avhører vitner og involverte for å avklare hvordan skaden oppsto. Vitner forklarer blant annet at den ansatte gikk imellom de involverte i et slagsmål, opplyser Oslo-politiet på Twitter.

Politiet opplyser videre at de har kontroll på flere personer og at to personer har status som mistenkt.

– To av tenåringene, som ikke er elever på denne skolen, er mistenkt i saken, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til TV 2.