Oslo

– Det er noen som glemmer å puste her.

I et neongrønt treningsstudio på hjørnet der Storgata møter Hausmanns gate, står et titall personer og utfører en klassisk «solhilsen». Yogainstruktør Albin Bendu (50) instruerer med lav og rolig røst. Folka på mattene er myke og smidige. Det kunne vært en hvilken som helst yogaklasse. Bortsett fra dette: Alle i rommet har en bakgrunn med enten rus, kriminalitet, fengselsopphold eller psykiske problemer. Eller, som Lene Dahl, alt sammen.

Rastløs sjel

– Jeg heter Lene, og er rusavhengig. Hun ler nå. Men det har vært dødsens alvor. Lene har rusa seg hardt siden tenårene. Hun var vill og rastløs, 15-årsdagen ble tilbrakt i avhør hos politiet i Oslo. Sammen med noen venner i hjembyen Porsgrunn hadde hun stjålet en bil og var på full fart inn til hovedstaden for å rekke danskebåten. De skulle bare vekk. Rømme.

– Jeg husker det snødde lett. Vi kræsja på Skøyen.

Det har blitt et langt liv i rus og kriminalitet.

Samtidig som hun har sjonglert et daglig forbruk av amfetamin, kokain og hasj («jeg har drevet selvmedisinering»), har hun oppdratt to sønner, tatt tre år med juss på Universitetet og blant annet drevet to tatoveringsstudioer. Hun ble mor første gang som 19-åring.

– Barna har fått mat og kjærlighet – men ble ofret på rusens alter.

Hun måtte gjennomleve kreft før hun skjønte alvoret. For da hun skulle tilbake til livet sitt etter operasjon og ett års kreftbehandling på Radiumhospitalet hadde hun ingenting å gå tilbake til.

– Jeg overlevde kreften, men var ikke glad. Mitt liv dreide seg kun om rus.

Ved en tilfeldighet snublet hun over «Back in the Ring». I lokalene på Retretten satt det en dag en hel gjeng med svære ryggsekker på seg. De drev med yoga og skulle til India. Lene ble nysgjerrig og fikk plass i en yoga-klasse.

– For første gang i livet fikk jeg en følelse av tilhørighet, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!



Selvmedisinering: Lene har sjonglert et daglig rusmisbruk mens hun har tatt utdannelse, jobbet og oppdratt to sønner. Foto: Hilde Unosen

Må forandre seg

– Mange savner et fellesskap og gode rutiner, forklarer Alexander Medin.

Det var han som tok med seg gjengen med de store ryggsekkene til India. Ideen til prosjektet fikk han gjennom møter med ErlikOslo-selgere. Han lurte på om yoga kunne gjøre en forskjell for dem som trengte det mest, de som vanligvis ikke oppsøker en yogaklasse på egen hånd. Alexander er grunnleggeren av «Yoga for Livet», og står bak «Back in the Ring».

– Folk må bygge opp nye positive mønstre i sinnet. Det holder ikke å legge seg ned og slappe av, ta noen medisiner og tro at alt skal gå over, sier Alexander Medin til Velferdsetaten.

Les også: Hun var 27 år og hadde startet soningen av en livstidsdom – alene blant 30 menn

Barndomskamerater

Gjennom prosjektet «Gangster Yoga», som er yoga for innsatte i norske fengsler, møtte Alexander igjen sin gamle barndomskamerat, Albin Bendu. Han sonet en dom for en alvorlig forbrytelse i Ila landsfengsel. Alexander og Albin hadde hengt sammen i ungdomstida på Majorstua, herja på Frognerbadet og blant annet drevet med boksing sammen. Men mens Alexander ble norgesmester i boksing som 18-åring, satset på en karriere som ballettdanser og senere ble hekta på yoga, gikk det skikkelig på trynet for Albin. Rus og slåssing. Ingen utdannelse og masse gjeld.

– Hvem vil ha en sånn rundt seg? Alt var et helvete.

På Ila klarte han verken å spise eller sove. En dag kommer en ansatt og forteller at Alexander spør etter han. Alexander vil ha Albin med på yoga.

Albin ler når han tenker på det første møtet.

– Alex gikk bare rundt og sa uff, uff, uff. Jeg klarte så vidt å få henda over huet.

Det var smertefullt («helt jævlig»), men så slapp spenningene taket og tankene ble roligere. Albin er siden den gang både blitt en fri mann – og vesentlig mykere. Nå er han yoga-instruktør.

– Gjennom yogaen har jeg fått styrke til å fullføre en utdannelse og ta svennebrev som tømrer.



Her og nå: – Alle penger og tid jeg har brukt på rusen, der jeg heller skulle vært til stede for barna mine. Det er mye skam og skyld. Når jeg praktiserer yoga glemmer jeg alt av tanker og frykt som kan ta motet fra meg, forteller Lene. Foto: Hilde Unosen

Fritidstilbud

Fire dager i uka kan man trene yoga i Velferdsetatens lokaler.

– At «Back in the Ring» nå holder til hos oss, er litt tilfeldig, forteller spesialkonsulent Tonje Anholt hos Velferdsetaten i Oslo kommune. Hun tok kontakt med Alexander Medin i fjor for å høre om de ville stille på «Fyll dagene 2017», en jobb- og fritidsmesse for de som har slutta med rus.

– Da lurte Alexander på om vi hadde noen ledige lokaler, siden han første hadde Oslo kommune på tråden, ler Tonje. Det hadde de.

– Samarbeidet har bidratt til at mange personer nå har en rusfri aktivitet å fylle mange av dagene med, sier Tonje, og legger til at det er et ettertraktet tilbud med et gjennomsnitt på ni personer hver dag mandag til torsdag. Mange er faste.

Les også: Elly (81) fortviler: – Det har sikkert vært over hundre forskjellige folk her de siste åra

Dødsønske

Lene er en dem som har vært med lenge. Men det har vært noen tilbakefall.

– Jeg er ikke noe perfekt menneske. Det går litt opp og ned.

For et år siden gikk det ned. Ned i det mørkeste mørke. Hun hadde kommet ut av et seks måneders opphold i rusbehandling. Sonet to dommer, en i forkant og en i etterkant. Hun var blitt advart om at det kom til å bli tøft. Det ble det. Alle følelsene hun hadde bedøvet med rus fikk hun nå rett i fleisen. Skyld. Skam. Uro og angst.

– Jeg lå under dyna og ville bare dø. Ensomheten har vært enorm.

Hun kom seg opp igjen. Nå praktiserer hun yoga fire ganger i uka. Det gir henne ro og mestringsfølelse, trua på seg selv og livsglede. Hun er sikker på at yoga har en helbredende effekt.

– Jeg var et vrak. Nå har jeg et nytt liv.



Foto: Hilde Unosen