Lastebil sølte flere hundre liter maling utover Waldemar Tranes gate

Brannvesenet er på stedet og forsøker å spyle vekk malingen, skriver politiet på Twitter.

Området er sperret av, og Oslo Vann- og avløp er også varslet fordi malingen trekker ned i bakken og avløpsrør.

Politiet meldte først at det dreide seg om 800 liter maling.

Foto: Georg Nikandrov.

Til Avisa Oslo sier brigadeleder Tor Erik Sagvolden i Oslo brann- og redningsetan at det dreier seg om 440 liter maling. De mista malingen ved et uhell da de skulle losse over malingen.

Driftstekniker Frode Stigvoll i vann- og avløpsetaten bekrefter overfor avisa at malingen ikke har rent ned i Akerselva like ved:

– Vi er heldige med at dette er vannbasert maling. Det er ikke noe av det som har gått i elva, sier han til avisa.