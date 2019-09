Av Birgitte Iversen

Nye dokumenter viser at loven ble brutt systematisk i Energigjenvinningsetaten (EGE), melder NRK.

NRK avdekket i august at ansatte på avfallsanleggene i Oslo jobbet ulovlig mye. Energigjenvinningsetaten (EGE) har erkjent over 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Nå viser innsyn i EGEs egen telling 820 brudd siden 1. januar 2017, melder NRK.

Vurderer gransking

Bruddene er i en rekke kategorier, som overtid per dag, per uke, per år og manglende hviletid.

– Dette er svært alvorlig. Avsløringen vitner om en byråd med svak ledelse av sin etat. Det kan også tyde på manglende informasjon fra øverste politiske ledelse til bystyret, sier Ola Kvisgaard (H), leder for kontrollutvalget i Oslo kommune, til NRK.

Fredag krevde opposisjonspartiene i Oslo bystyre gransking av miljøbyråd Lan Marie Bergs rolle i styringen av etaten.

Kontrollutvalget skal tirsdag ettermiddag beslutte om de vil sette i gang enda en gransking av EGE og byråd Bergs rolle.

Det er bare to og et halvt år siden søppelkrisen i Oslo skapte storm rundt Berg. Dagbladet avdekket 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven i søppelselskapet Veireno.

Konsulentselskapet PWC gransker nå etaten på oppdrag av byrådsavdelingen.

Berg: – Har tatt grep

– Denne saken tar jeg alvorlig. Det skal selvsagt være gode arbeidsforhold i kommunen for absolutt alle. Derfor har jeg tatt grep for å begynne å rydde opp, skriver Lan Marie Berg i en epost til NTB.

– Da jeg ble kjent med at bruddene på arbeidstidsbestemmelsene var svært mange og varige, ble dette inkludert i den eksterne undersøkelsen av etaten som jeg igangsatte. Den nye etatsdirektøren fikk beskjed om å få kontroll på bruddene på arbeidstidsbestemmelsene, og statistikken viser en rask forbedring av situasjonen. Vi har også begynt på en prosess for å samle hele avfalls-Oslo i en enkelt etat, skriver Berg.

– Vi vet ennå ikke hele omfanget av lovbruddene i etaten. Jeg er utålmodig på å komme til bunns i dette, og det er avgjørende at vi har full oversikt, slik at vi kan rydde opp i en uakseptabel situasjon. PWCs rapport skal gi oss klarhet i fakta, og den vil være ferdig i løpet av høsten.

