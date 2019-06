Kvinnen stakk mannen med kniv både i brystet og halsen, mens sønnene hennes også var til stede i leiligheten på Grefsen i juli 2017.

Drapet skjedde om kvelden. Mannen hadde kommet hjem fra jobb, og det oppsto en krangel blant annet om økonomi.

Kvinnen har forklart at hun tok tak i en kniv som lå på kjøkkenbenken for å hindre at mannen fikk tak i den. Hun sier hun mente at mannen skulle ta henne og knivstakk for å få ham bort fra henne.

Lagmannsretten finner kvinnens forklaring ikke troverdig, blant annet fordi hun i første politiavhør ikke sa noe om at hun handlet i selvforsvar.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er et halvt år strengere enn det Oslo tingrett kom fram til da de behandlet saken.

Lagmannsrettens dom er enstemmig. Retten finner ingen formildende omstendigheter, men mener det er skjerpende at det dreier seg om et partnerdrap og at drapet skjedde i avdødes eget hjem hvor han hadde grunn til å føle seg trygg. Videre er det straffskjerpende at tiltaltes sønner var til stede i leiligheten og observerte deler av det som skjedde.

Retten reagerer også på at kvinnen i ettertid har forsøkt å sverte ektemannen ved å fremstille seg selv som et offer i saken og uriktig har fremstilt det som om samlivet deres var preget av frykt.

Kvinnen må betale 200.000 kroner i oppreisning til den avdøde mannens mor.